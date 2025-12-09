قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث الحكومة يكشف تفاصيل مشروع ضخم يُعيد رسم خريطة السياحة حول الأهرامات
بمشاركة اللبنانية لولا جفان.. أحمد سعد يستعد لإحياء أضخم حفلات العبور الأحد المقبل |صور
متحدث الحكومة: تطوير منطقة الأهرامات يمتد من مطار سفنكس حتى دهشور بالتنسيق مع اليونسكو
مناقشات مستمرة.. السفير الأمريكي بأنقرة: «إس-400» لم يعد عائقًا أمام مقاتلات «إف-35» التركية
ليلة مليانة فرح.. عبدالفتاح الجريني وصنّاع روتانا يجتمعون في احتفال خاص بـ سعيد إمام|صور
في غياب محمد صلاح .. ليفربول يفوز على إنتر ميلان 1-0 في دوري أبطال أوروبا
أتليتكو مدريد يفوز 3-2 على ايندهوفن في دوري أبطال أوروبا
متى يُؤجّل تنفيذ العقوبة؟.. قانون الإجراءات الجنائية يوضح الحالات والضوابط
موناكو الفرنسي يقتنص فوزًا ثمينًا من جلطة سراي في ليلة مثيرة بالدوري الأوروبي
برشلونة يقلب الطاولة على «فرانكفورت» ويفوز 2-1 في دوري أبطال أوروبا
تشيلسي يفشل في الحفاظ على تقدمه ويسقط أمام أتالانتا بهدفين لهدف في دوري أبطال أوروبا
توتنهام يضرب «سلافيا براجا» بثلاثية في دوري أبطال أوروبا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تموين القليوبية: ضبط 100 كيلو من مصنعات اللحوم مجهولة المصدر بالخانكة

جانب من الحملة
جانب من الحملة
محمد صبيح

إستمراراً للضربات النوعية وخطط المتابعة المدروسة والمستمرة التي تقوم بها مديرية تموين القليوبية بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الدكتور  تامر صلاح مختار -  وكيل الوزارة ؛ وإستنادًا إلى الرقابة المُكثفة لمديرية تموين القليوبية  إنطلقت حملة في نطاق دائرة الخانكة من قبل الإدارة برئاسة   أحمد رضا مدير إدارة تموين الخانكةو ‏نجلاء بيومي رئيس قسم الرقابة التموينية بالإدارة و‏عزوز أنيس مفتش رقابة تموينية بالإدارة بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك و مجلس المدينة والطب البيطري صباح الثلاثاء الموافق ٩ من ديسمبر 2025 تنفيذاً للتعليمات الفورية الصادرة من الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة  لإستهداف بعض الأنشطة التجارية بنطاق دائرة الخانكة.

أسفرت جهود هذه الحملة عن ضبط وتحرير المحاضر الآتية :- 

أولاً: في نطاق الأنشطة التجارية المختلفة :- 

-  تحرير عدد ٣ جنح ضد محلات بيع السجائر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي وحيازة سجائر مجهولة المصدر حيث تم حرز عدد ٥٠٣ علبة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر .

- تحرير عدد ١٢ جنحة لعدم الإعلان عن الأسعار ضد محلات سوبر ماركت .

- تحرير عدد ٤ جنح لمزاولة نشاط بدون ترخيص لمحلات سوبر ماركت .

-تحرير جنحة ضد محل سوبر ماركت لحيازته سلعًا غذائية بدون بيانات حيث تم حرز كمية قدرها ١٠٠ كجم من مصنعات اللحوم بدون بيانات دالة علي مصدرها .

 في نطاق مستودعات البوتاجاز

- تم  تحرير جنحة غلق في مواعيد العمل الرسمية وبدون إذن رسمي مسبق ضد أحد مستودعات البوتاجاز التابع لنطاق دائرة الإدارة.

وتدعو مديرية التموين بالقليوبية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخازن أو أماكن غير معلن عنها يتم تخزين أو تعبئة السلع الغذائية بداخلها.

تموين القليوبية الخانكة رقابة تموينية حماية المستهلك

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

