تموين القليوبية: ضبط 100 كيلو من مصنعات اللحوم مجهولة المصدر بالخانكة

إستمراراً للضربات النوعية وخطط المتابعة المدروسة والمستمرة التي تقوم بها مديرية تموين القليوبية بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الدكتور تامر صلاح مختار - وكيل الوزارة ؛ وإستنادًا إلى الرقابة المُكثفة لمديرية تموين القليوبية إنطلقت حملة في نطاق دائرة الخانكة من قبل الإدارة برئاسة أحمد رضا مدير إدارة تموين الخانكةو ‏نجلاء بيومي رئيس قسم الرقابة التموينية بالإدارة و‏عزوز أنيس مفتش رقابة تموينية بالإدارة بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك و مجلس المدينة والطب البيطري صباح الثلاثاء الموافق ٩ من ديسمبر 2025 تنفيذاً للتعليمات الفورية الصادرة من الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة لإستهداف بعض الأنشطة التجارية بنطاق دائرة الخانكة.

أسفرت جهود هذه الحملة عن ضبط وتحرير المحاضر الآتية :-

أولاً: في نطاق الأنشطة التجارية المختلفة :-

- تحرير عدد ٣ جنح ضد محلات بيع السجائر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي وحيازة سجائر مجهولة المصدر حيث تم حرز عدد ٥٠٣ علبة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر .

- تحرير عدد ١٢ جنحة لعدم الإعلان عن الأسعار ضد محلات سوبر ماركت .

- تحرير عدد ٤ جنح لمزاولة نشاط بدون ترخيص لمحلات سوبر ماركت .

-تحرير جنحة ضد محل سوبر ماركت لحيازته سلعًا غذائية بدون بيانات حيث تم حرز كمية قدرها ١٠٠ كجم من مصنعات اللحوم بدون بيانات دالة علي مصدرها .

في نطاق مستودعات البوتاجاز

- تم تحرير جنحة غلق في مواعيد العمل الرسمية وبدون إذن رسمي مسبق ضد أحد مستودعات البوتاجاز التابع لنطاق دائرة الإدارة.

وتدعو مديرية التموين بالقليوبية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخازن أو أماكن غير معلن عنها يتم تخزين أو تعبئة السلع الغذائية بداخلها.