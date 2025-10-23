قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ابنهم الوحيد.. محامي ضحية طفل الإسماعيلية يكشف الحالة المأساوية لأسرته
تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
جوا وبرا حب للسيسي.. أحمد موسى: زغاريد في بروكسل احتفالا برئيسنا
حريق بمخزن أخشاب في الشرقية والحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء
4 أعمال تنجي من عذاب القبر.. تعرف على أسباب النجاة
ترامب: لا نريد أن تسيطر روسيا على كامل أوكرانيا
إصابة شخصين في انهيار بلكونة عقار بالشرقية
رئيس وزراء بريطانيا: يجب أن يدفع بوتين ثمن عدوانه غير المبرر على أوكرانيا
رئيس وزراء بريطانيا: القتل في أوكرانيا يجب أن يتوقف الآن
محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟
دعاء أول أيام جمادى الأول لطلب الرزق وخيري الدنيا والآخرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: لا نريد أن تسيطر روسيا على كامل أوكرانيا

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات جديدة، أن بلاده لا تسعى إلى تمكين روسيا من السيطرة الكاملة على أوكرانيا، مشدداً في الوقت ذاته على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بات أكثر استعداداً الآن للدخول في مفاوضات جادة لإنهاء الحرب الدائرة منذ فبراير 2022.

وقال ترامب، وفقا لتصريحات بثتها قنوات أمريكية مساء الثلاثاء، إن مؤشرات عديدة تدل على تغير في موقف موسكو تجاه الأزمة، موضحاً: "أعتقد أن بوتين مستعد الآن للتفاوض بشأن أوكرانيا، وهذا تطور إيجابي يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الحرب إذا تمت إدارتها بحكمة."

 وأضاف أن استمرار الصراع لا يخدم مصالح أي طرف، سواء روسيا أو أوكرانيا أو المجتمع الدولي.

وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى أن بوتين أبدى استعداداً لتخفيف حدة التصعيد النووي، مؤكداً أنه لا يمانع في ذلك على الإطلاق. 

وقال: “بوتين أشار مؤخراً إلى خفض التصعيد النووي، وهذا أمر أرحب به تماماً. العالم بحاجة إلى تقليل المخاطر النووية وليس زيادتها، خاصة مع تصاعد التوترات العالمية.”

وحول العلاقات الدولية والتوازنات الاقتصادية، كشف ترامب أنه يعتزم التحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن ملف النفط الروسي، مشيراً إلى أن الصين تلعب دوراً محورياً في هذا الملف نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الروسية.

 وأضاف: “سأتحدث مع الرئيس الصيني عن النفط الروسي، لأن هذا الملف يؤثر على أسعار الطاقة العالمية وعلى الاستقرار الاقتصادي الدولي.”

وواصل ترامب حديثه منتقداً إدارة الرئيس السابق جو بايدن، قائلاً إن سياساتها الضعيفة ساهمت في استمرار الحرب الأوكرانية وتعقيد فرص التسوية.

 وأوضح: “لو كنت في البيت الأبيض لما اندلعت الحرب أساساً، ولما وصلت الأمور إلى هذا الحد من التصعيد.”

تأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه الجبهة الأوكرانية حالة من الجمود العسكري بعد أكثر من عامين ونصف من القتال، وسط ضغوط دولية متزايدة لدفع الطرفين نحو طاولة المفاوضات.

 ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب تعكس رغبة متزايدة لدى بعض الأوساط الأمريكية في تبني نهج أكثر براغماتية تجاه الأزمة، خصوصاً مع تصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجه واشنطن وحلفاءها الأوروبيين نتيجة استمرار الحرب والعقوبات المفروضة على موسكو.

ويُذكر أن ترامب كان قد أعلن مراراً، خلال حملته الانتخابية الأخيرة، أنه سيعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة إذا عاد إلى البيت الأبيض، في إشارة إلى رغبته في استعادة دوره كلاعب رئيسي في السياسة الدولية وإعادة رسم خريطة التوازنات بين موسكو وكييف والغرب.

ترامب بوتين اوكرانيا روسيا الحرب العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

الدولار

تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 رسمياً

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 رسمياً

ترشيحاتنا

المتهم

يوهم ضحاياه بالعلاج الروحاني.. حبس دجال كرموز 4 أيام على ذمة التحقيقات

ارشيفية

تعرف على تفاصيل غلق كوبري الأزهر السفلي لمدة 3 أيام

محكمة - أرشيفية

إحالة موظف بمدرسة لغات للمحاكمة الجنائية بتهمة هتك عرض فتاة بالقاهرة

بالصور

ستيلانتيس تعلن أضخم استثمار في تاريخها بقيمة 13 مليار دولار في ‏الولايات المتحدة

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

طارق العريان وزوجته وأبطال الفيلم التونسي وين ياخدنا الريح على ريد كاربت الجونة

طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان

أول صور تجسسية.. بي واي دي دولفين تعود بجيل جديد كليا

بي واى دي دولفين
بي واى دي دولفين
بي واى دي دولفين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

دوللي شاهين
دوللي شاهين
دوللي شاهين

فيديو

بشار الأسد بزي الميكانيكي

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

دوللي شاهين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

ألقي زوجته من الشباك

بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد