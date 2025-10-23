ترامب: لا نريد أن تسيطر روسيا على كامل أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات جديدة، أن بلاده لا تسعى إلى تمكين روسيا من السيطرة الكاملة على أوكرانيا، مشدداً في الوقت ذاته على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بات أكثر استعداداً الآن للدخول في مفاوضات جادة لإنهاء الحرب الدائرة منذ فبراير 2022.

وقال ترامب، وفقا لتصريحات بثتها قنوات أمريكية مساء الثلاثاء، إن مؤشرات عديدة تدل على تغير في موقف موسكو تجاه الأزمة، موضحاً: "أعتقد أن بوتين مستعد الآن للتفاوض بشأن أوكرانيا، وهذا تطور إيجابي يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الحرب إذا تمت إدارتها بحكمة."

وأضاف أن استمرار الصراع لا يخدم مصالح أي طرف، سواء روسيا أو أوكرانيا أو المجتمع الدولي.

وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى أن بوتين أبدى استعداداً لتخفيف حدة التصعيد النووي، مؤكداً أنه لا يمانع في ذلك على الإطلاق.

وقال: “بوتين أشار مؤخراً إلى خفض التصعيد النووي، وهذا أمر أرحب به تماماً. العالم بحاجة إلى تقليل المخاطر النووية وليس زيادتها، خاصة مع تصاعد التوترات العالمية.”

وحول العلاقات الدولية والتوازنات الاقتصادية، كشف ترامب أنه يعتزم التحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن ملف النفط الروسي، مشيراً إلى أن الصين تلعب دوراً محورياً في هذا الملف نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الروسية.

وأضاف: “سأتحدث مع الرئيس الصيني عن النفط الروسي، لأن هذا الملف يؤثر على أسعار الطاقة العالمية وعلى الاستقرار الاقتصادي الدولي.”

وواصل ترامب حديثه منتقداً إدارة الرئيس السابق جو بايدن، قائلاً إن سياساتها الضعيفة ساهمت في استمرار الحرب الأوكرانية وتعقيد فرص التسوية.

وأوضح: “لو كنت في البيت الأبيض لما اندلعت الحرب أساساً، ولما وصلت الأمور إلى هذا الحد من التصعيد.”

تأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه الجبهة الأوكرانية حالة من الجمود العسكري بعد أكثر من عامين ونصف من القتال، وسط ضغوط دولية متزايدة لدفع الطرفين نحو طاولة المفاوضات.

ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب تعكس رغبة متزايدة لدى بعض الأوساط الأمريكية في تبني نهج أكثر براغماتية تجاه الأزمة، خصوصاً مع تصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجه واشنطن وحلفاءها الأوروبيين نتيجة استمرار الحرب والعقوبات المفروضة على موسكو.

ويُذكر أن ترامب كان قد أعلن مراراً، خلال حملته الانتخابية الأخيرة، أنه سيعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة إذا عاد إلى البيت الأبيض، في إشارة إلى رغبته في استعادة دوره كلاعب رئيسي في السياسة الدولية وإعادة رسم خريطة التوازنات بين موسكو وكييف والغرب.