أخبار البلد

10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية

من احتفالية نقابة المعلمين بالإسماعيلية
الديب أبوعلي

شهدت النقابة الفرعية للمعلمين بالإسماعيلية برئاسة محمد حسين رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالإسماعيلية، احتفالية مميزة لإجراء قرعة ثلاث رحلات عمرة مهداه من النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تقديرًا لدور المعلمين وجهودهم المتواصلة في خدمة العملية التعليمية.

بحضور أعضاء مجلس إدارة النقابة، وعدد كبير من المعلمين والمعلمات.

وخلال الاحتفالية، أعلن محمد حسين أسماء الفائزات بالرحلات الثلاث المهداه من النقيب العام، وهن:

  • منال إبراهيم، متابعة بإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية. 
  • حنان عاشور، مدير مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات.
  • عبير محمد الغريب، مدير مدرسة السلام الإعدادية بنات. 

وقد سادت أجواء من الفرح والبهجة بين الحضور، حيث عبر الجميع عن امتنانهم لهذه اللفتة الكريمة من خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والتي تعكس تقديره الكبير للمعلمين وتواصله المستمر معهم في جميع المحافظات.

ومن المقرر أن يغادر الفائزون لأداء مناسك العمرة ضمن فوج النقابة العامة في 6 نوفمبر المقبل.

وأوضح محمد حسين، أن النقابة الفرعية قررت السير على نهج النقابة العامة، فتم تخصيص رحلتين عمرة إضافيتين على نفقة النقابة الفرعية، إلى جانب ثلاث رحلات أخرى من صندوق الزمالة التابع للنقابة الفرعية بالإسماعيلية، سيتم الإعلان عن مراسم القرعة الخاصة بهم قريبا.

كما أعلن رئيس النقابة الفرعية عن إضافة رحلتين عمرة جديدتين مهداة من البنك الزراعي المصري، سيتم الإعلان أيضا عن مراسم القرعة قريبا، ليصل إجمالي عدد رحلات العمرة المجانية إلى عشر رحلات كاملة، مما أسعد جموع المعلمين وأضفى روحًا من التفاؤل والتقدير داخل أروقة النقابة.

ويأتي هذا التعاون المثمر تتويجًا لتوقيع بروتوكول تعاون بين نقابة المعلمين بالإسماعيلية والبنك الزراعي المصري، حيث استقبل محمد حسين رئيس النقابة الفرعية وفدًا من قيادات البنك، بهدف دعم المعلمين ماديًا واجتماعيًا في إطار مبادرة الشمول المالي.

فيما قام البنك الزراعي بإصدار عشرات من بطاقات ميزة مجانًا للمعلمين، وفتح حسابات بنكية بدون رسوم إدارية، إلى جانب قروض ميسرة بفائدة منخفضة سواء للمعلمين على رأس العمل أو المحالين للمعاش، مع إمكانية تحويل المرتبات عبر البنك، وتمكين المعلمين من شراء السلع المعمرة من أي مكان والحصول على قروض نقدية بشروط ميسرة لسداد تكلفة السلعة.

كما تم الاتفاق على تركيب ماكينة صراف آلي بسور النقابة لتسهيل المعاملات المالية الخاصة بصندوق الزمالة والتكافل الاجتماعي، بما يخدم المعلمين وأصحاب المعاشات ويوفر عليهم الجهد والوقت.

وفي ختام اللقاء، ثمن محمد حسين رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالإسماعيلية، هذه الشراكة التي تعكس حرص النقابة على تنويع الخدمات المقدمة للمعلمين، مؤكدًا أن كل ما تحقق يأتي بفضل دعم وتوجيهات خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الذي لا يدخر جهدًا في توفير سبل الراحة والتقدير لأعضاء النقابة في مختلف المحافظات.

