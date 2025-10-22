قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

فرق السن بينا سنتين فقط.. رانيا يوسف تتحدث عن كواليس تعارفها على زوجها

تقى الجيزاوي

تحل الفنانة رانيا يوسف وزوجها المخرج أحمد جمال ضيوف عبر برنامج “صبايا الخير” الذى يذاع على قناة النهار تقديم  الإعلامية ريهام سعيد ، ومن المقرر ان يتحدث الثنائي هن قصة الحب التى جمعتهما .  

وقالت رانيا يوسف خلال برومو الحلقة المنتظر عرضها قريبا : “لو متشتمتش هستغرب و فرق السن اللي بيني وبين جوزي سنتين و7 شهور بس، معرفش جابوا فرق 15 سنة دي منين، والأرقام دي بتطلع من مين أصلا؟ مع العلم إني اتعودت على الهجوم والانتقادات، ولو ما اتشتمتش هستغرب”.

زواج رانيا يوسف

أعلنت الفنانة رانيا يوسف زواجها من المخرج المنفذ أحمد جمال، وذلك بعد أن ظهرا سويًا في فرح نجل الفنان بيومي فؤاد. 

وقد أثار زواج رانيا يوسف الرابع حالة من الجدل الواسع ودفع الكثير من عشاق الفنان البحث عن هوية زوجها الرابع الجديد وهو ما نرصده فى التقرير التالي. 

معلومات عن أحمد جمال زوج رانيا يوسف 

أحمد جمال بدأ حياته المهنية كمهندس، وبعدها فضل دخول مجال الإخراج ليشارك فى عدد من الأعمال الفنية المهمة خلال مسيرته.

والتقى بالفنان أحمد بدير فى مسرحية “مرسي عايز كرسي” لتكون بدايته فى العمل المسرحي. 

وقدم خلال مسيرته عدد من الأعمال الفنية المهمة منها مشاركته مع عادل إمام فى عدة اعمال منها فرقة ناجي عطا الله، صاحب السعادة، العراف، فلانتينو، عوالم خفية وشارك في مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز كمخرج منفذ وكمساعد مخرج في مسلسل “أبو البنات”.

وكان للمخرج أحمد جمال تجربتين زواج قبل زواجه من رانيا يوسف، وكانت الأولى دعاء أحمد بدير، ثم تزوج من فتاة تدعى أوليفيا.

رانيا يوسف احمد جمال مسلسلات رانيا يوسف

