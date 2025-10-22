قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس والد المتهم وصاحب محل هواتف في واقعة طفل الإسماعيلية.. تفاصيل
في الأمم المتحدة.. قطر تدعو إلى تقييد استخدام الفيتو وتعزيز دور الجمعية العامة
أبو العينين: اتفاقية شرم الشيخ خطوة تاريخية تثبت أن إرادة الحوار أقوى من صوت السلاح
عندنا أمم إفريقيا.. محمد شبانة يوجه رسالة هامة لـ ياسر إبراهيم
أبو العينين: الرئيس السيسي جسد صوت الحكمة في زمن الانقسام العالمي
قتيل وعدة مصابين في حادث إطلاق نار بمدينة هانوفر الألمانية
استدراج وخنق.. تفاصيل جديدة في جريمة طفل الإسماعيلية
العدل الأمريكية تتوصل إلى اتفاق مع جامعة فرجينيا لإنهاء تحقيقات إدارة ترامب
الرئيس السيسي يشارك في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
في عظته الأسبوعية.. البابا تواضروس يقدم الأبعاد السبعة لكلمة الله في حياة الإنسان
الرئيس السيسي يشارك في عشاء عمل على هامش القمة المصرية الأوروبية
الرئيس السيسي: نسعى لمشاركة واسعة في مؤتمر إعادة الإعمار.. ومصر تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار بالسودان وليبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر: تضاعف في حركة السياحة وتحسّن ملحوظ في مستوى الخدمات والأمان

اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر
اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر
ابراهيم جادالله

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة تشهد خلال العام الجاري قفزة كبيرة في معدلات الحركة السياحية مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن أعداد الزائرين شهدت زيادة ملحوظة، لتقترب من الضعف مقارنة بإحصاءات عام 2024، ما يعكس حالة التعافي والنمو التي يشهدها القطاع السياحي المصري.

متابعة دقيقة وتحليل يومي لحركة السياحة

وأوضح المحافظ، خلال لقاء تليفزيوني، أنه يتلقى تقارير يومية شاملة تتضمن أعداد الوافدين عبر مطارات البحر الأحمر والمنافذ البرية، إلى جانب تقارير تفصيلية عن الحوادث وأماكن وقوعها، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تسهم في إدارة الحركة السياحية باحترافية ودقة عالية.

وأشار إلى أن المحافظة أنشأت غرفة عمليات مركزية لتحليل البيانات السياحية والميدانية، تعمل على دراسة أسباب الحوادث المتكررة ووضع حلول فورية لها بالتعاون مع وزارة النقل والجهات الأمنية، مؤكدًا أن التحليل المنتظم للبيانات ساهم في رفع مستوى الأمان وتحسين كفاءة الطرق والخدمات المقدمة للزائرين.

سلامة السائح والمواطن أولوية مطلقة

وشدد اللواء حنفي على أن سلامة السائح والمواطن تأتي في مقدمة أولويات عمل المحافظة، لافتًا إلى أن الإجراءات الوقائية المستمرة ورفع جاهزية فرق الطوارئ والمرور كان لها أثر كبير في تقليل معدلات الحوادث وتحسين التجربة السياحية بشكل عام.

خطة شاملة لرفع جودة الخدمات السياحية

وأضاف المحافظ أن الجهود الحالية تأتي ضمن خطة استراتيجية لتطوير الخدمات السياحية ورفع كفاءتها بما يعزز ثقة الزائرين في المقاصد المصرية، موضحًا أن محافظة البحر الأحمر باتت من أكثر المحافظات جذبًا للسياحة الدولية بفضل استقرارها الأمني وثرائها الطبيعي وتنوع أنشطتها البحرية والبيئية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن النجاح الحالي في مؤشرات السياحة هو نتيجة مباشرة لتكامل الجهود بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المحافظة ماضية في تنفيذ مشروعات نوعية تضمن استدامة النمو وتحافظ على مكانة البحر الأحمر كـ وجهة سياحية عالمية متميزة.

اخبار البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر تصريحات محافظ البحر الاحمر المحافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

ترشيحاتنا

الطلاب المصريين

السفير التركي في القاهرة يُكرّم طلابًا مكفوفين تميزوا في تعلم اللغة التركية

أرشيفية

وباء الحصبة ينتشر في إسرائيل بوتيرة متسارعة

أرشيفية

السعودية تدين مصادقة الكنيست تجاه فرض السيادة على الضفة الغربية

بالصور

ستيلانتيس تعلن أضخم استثمار في تاريخها بقيمة 13 مليار دولار في ‏الولايات المتحدة

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

طارق العريان وزوجته وأبطال الفيلم التونسي وين ياخدنا الريح على ريد كاربت الجونة

طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان

أول صور تجسسية.. بي واي دي دولفين تعود بجيل جديد كليا

بي واى دي دولفين
بي واى دي دولفين
بي واى دي دولفين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

دوللي شاهين
دوللي شاهين
دوللي شاهين

فيديو

بشار الأسد بزي الميكانيكي

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

دوللي شاهين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

ألقي زوجته من الشباك

بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد