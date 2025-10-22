محافظ البحر الأحمر: تضاعف في حركة السياحة وتحسّن ملحوظ في مستوى الخدمات والأمان

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة تشهد خلال العام الجاري قفزة كبيرة في معدلات الحركة السياحية مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن أعداد الزائرين شهدت زيادة ملحوظة، لتقترب من الضعف مقارنة بإحصاءات عام 2024، ما يعكس حالة التعافي والنمو التي يشهدها القطاع السياحي المصري.

متابعة دقيقة وتحليل يومي لحركة السياحة

وأوضح المحافظ، خلال لقاء تليفزيوني، أنه يتلقى تقارير يومية شاملة تتضمن أعداد الوافدين عبر مطارات البحر الأحمر والمنافذ البرية، إلى جانب تقارير تفصيلية عن الحوادث وأماكن وقوعها، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تسهم في إدارة الحركة السياحية باحترافية ودقة عالية.

وأشار إلى أن المحافظة أنشأت غرفة عمليات مركزية لتحليل البيانات السياحية والميدانية، تعمل على دراسة أسباب الحوادث المتكررة ووضع حلول فورية لها بالتعاون مع وزارة النقل والجهات الأمنية، مؤكدًا أن التحليل المنتظم للبيانات ساهم في رفع مستوى الأمان وتحسين كفاءة الطرق والخدمات المقدمة للزائرين.

سلامة السائح والمواطن أولوية مطلقة

وشدد اللواء حنفي على أن سلامة السائح والمواطن تأتي في مقدمة أولويات عمل المحافظة، لافتًا إلى أن الإجراءات الوقائية المستمرة ورفع جاهزية فرق الطوارئ والمرور كان لها أثر كبير في تقليل معدلات الحوادث وتحسين التجربة السياحية بشكل عام.

خطة شاملة لرفع جودة الخدمات السياحية

وأضاف المحافظ أن الجهود الحالية تأتي ضمن خطة استراتيجية لتطوير الخدمات السياحية ورفع كفاءتها بما يعزز ثقة الزائرين في المقاصد المصرية، موضحًا أن محافظة البحر الأحمر باتت من أكثر المحافظات جذبًا للسياحة الدولية بفضل استقرارها الأمني وثرائها الطبيعي وتنوع أنشطتها البحرية والبيئية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن النجاح الحالي في مؤشرات السياحة هو نتيجة مباشرة لتكامل الجهود بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المحافظة ماضية في تنفيذ مشروعات نوعية تضمن استدامة النمو وتحافظ على مكانة البحر الأحمر كـ وجهة سياحية عالمية متميزة.