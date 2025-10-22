احمِ نفسك من الألم.. طرق الوقاية من التهابات القولون

تعد التهابات القولون من أكثر الأمراض شيوعاً بين جميع الأعمار في مختلف أنحاء العالم.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم طرق الوقاية من التهابات القولون.



تناول الخضروات والدهون الصحية وأظهرت الأبحاث أن النظام الغذائي الغربي يرتبط بارتفاع معدلات الإصابة بسرطان القولون والأشخاص الذين يتبعون حمية غنية بالألياف أقل عرضة للإصابة بهذا المرض وقلل من كمية اللحوم التي تتناولها، وخاصة اللحوم المصنعة.

ركز على تناول الدهون الصحية الموجودة في زيت الزيتون، وسمك السلمون الغني بأوميجا 3، والأفوكادو، والمكسرات، بالإضافة إلى الحد من الدهون قليلة المعالجة الموجودة في الأطعمة المقلية.

الرياضة

تُفيد التمارين الرياضية قلبك وتساعدك على الحفاظ على وزنك كما أنها قد تُقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان القولون واستهدف ممارسة 30 دقيقة من التمارين الرياضية المعتدلة في معظم أيام الأسبوع.

راقب وزنك

وفقًا للجمعية الأمريكية للسرطان، فإن زيادة الوزن تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون، وسرطانات المستقيم، والمريء، والبنكرياس، والكلى، والثدي لدى النساء بعد انقطاع الطمث، وغيرها، واستشيري فريق الرعاية الصحية الخاص بكِ إذا كنتِ بحاجة إلى مساعدة في إنقاص الوزن.

الحد من تناول الكحول وعدم التدخين

إذا اخترتَ شرب الكحول، فافعل ذلك باعتدال. هذا يعني عدم تناول أكثر من مشروب واحد يوميًا للنساء ومشروبين يوميًا للرجال وإذا كنتَ تدخن، فأقلع عنه ويمكن لفريق الرعاية الصحية الخاص بك تقديم نصائح أو إحالتك إلى برنامج لمساعدتك على الإقلاع عنه.

اتبع إرشادات الفحص

من المهم جدًا أن ننهي موضوعنا من حيث بدأنا و من أهم استراتيجيات الوقاية من السرطان اتباع إرشادات فحص سرطان القولون بناءً على العمر وعوامل الخطر والتاريخ العائلي و تتوفر خيارات متعددة لفحص سرطان القولون .

تنظير القولون أكثر من مجرد أداة فحص، فهو يُقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون من خلال اكتشاف التغيرات التي تسبق السرطان، والتي تُسمى السلائل ، وإزالتها قبل أن تتطور إلى سرطان القولون.

