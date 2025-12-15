مستشفى الدعاة تطلق مشروعًا متكاملًا لتطوير وتحديث قسم التعقيم والتطهير المركزي

أطلقت إدارة مستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف مشروعًا متكاملًا للتطوير الشامل والتحديث لقسم التعقيم والتطهير المركزي، في إطار خطة استراتيجية تستهدف الارتقاء بمعايير مكافحة العدوى، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بما يواكب أحدث النظم والمعايير العالمية في الرعاية الصحية.

ويشمل المشروع تنفيذ محور التحديث التقني من خلال تركيب جيل جديد من أجهزة التعقيم الأوتوماتيكية المتطورة «الأوتوكلاف»، إلى جانب تزويد القسم بأجهزة تعقيم متخصصة للأدوات الطبية الحساسة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الفاعلية والسلامة، ويعزز كفاءة دورة التعقيم وفق المعايير المعتمدة دوليًّا.

وتضمّن المشروع محور تأهيل الكوادر البشرية، عبر تنفيذ برامج تدريبية مكثفة ومعتمدة للعاملين بقسم التعقيم، وذلك بالشراكة مع خبراء ومتخصصين في مجال مكافحة العدوى؛ لرفع كفاءة الفرق الفنية في تشغيل الأجهزة الحديثة، وتطبيق بروتوكولات التعقيم العالمية بدقة واحترافية.

يأتي هذا المشروع في إطار الهدف الاستراتيجي للمستشفى الرامي إلى تعزيز مؤشرات السلامة للمرضى والكوادر الطبية على حد سواء، وخفض معدلات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية؛ وصولًا إلى تحقيق متطلبات الاعتمادات الدولية، وترسيخ منظومة صحية آمنة، تضع جودة الخدمة وسلامة الإنسان في مقدمة أولوياتها.

الأوقاف تتحذر من مخاطر مخدر الجوكر

في سياق آخر أصدرت وزارة الأوقاف منشورًا عبر منصتها الإلكترونية تحذر فيه من مخاطر مخدر الجوكر المعروف علميًا باسم الكانابيتويدات الاصطناعية، مؤكدة أنه يشكل تهديدًا بالغًا لحفظ النفس والعقل، وهما من المقاصد الأساسية في الشريعة الإسلامية.

وأوضحت الوزارة أن هذه المواد الكيميائية المصممة كيميائيًا تتخفى تحت أسماء مضللة لتبدو آمنة، لكنها في حقيقتها مدمرة وتفوق تأثير الحشيش الطبيعي مرات عديدة، وتشكل خطرًا على الفرد والمجتمع معًا.

وأشار المنشور إلى أن مخدر الجوكر يصنع بوضع هذه المواد على نباتات جافة، ويؤثر على الدماغ بقوة غير متوقعة بسبب تركيبته الكيميائية المتغيرة باستمرار، ما يؤدي إلى أعراض حادة تصل أحيانًا إلى الهلاك وهذه المواد غالبًا ما تفلت من اختبارات الكشف عن المخدرات، ما يضاعف من جاذبيتها للشباب المتعاطين، ويجعلها تهديدًا مباشرًا للصحة العامة.