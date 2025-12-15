قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرياضة: تنسيق كامل مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول لأزمة أرض الزمالك
أشاد به ترامب.. من هو أحمد الأحمد بطل التصدي لهجوم سيدني؟
تدفق السحب الممطرة على هذه المناطق.. والأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة الكبرى
هند صبري تتصدر ترنيد مؤشر البحث جوجل لهذا السبب
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 15 ديسمبر 2025
أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد أمر ضبطه وإحضاره للتعدي عليها
توروب يفاضل بين الثنائي لقيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
عيار 21 يتراجع مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد القفزة الكبيرة
سعر الذهب الآن في مصر.. أفضل وقت لشراء عيار 21
علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء
مكتبة الإسكندرية تشهد حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من مسابقة الرسم "عالم خيال"
تقديم المتهم بابتزاز أميرة الذهب بفيديوهات فاضحة للمحاكمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مستشفى الدعاة تطلق مشروعًا متكاملًا لتطوير وتحديث قسم التعقيم والتطهير المركزي

مستشفى الدعاة
مستشفى الدعاة
عبد الرحمن محمد

أطلقت إدارة مستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف مشروعًا متكاملًا للتطوير الشامل والتحديث لقسم التعقيم والتطهير المركزي، في إطار خطة استراتيجية تستهدف الارتقاء بمعايير مكافحة العدوى، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بما يواكب أحدث النظم والمعايير العالمية في الرعاية الصحية.

ويشمل المشروع تنفيذ محور التحديث التقني من خلال تركيب جيل جديد من أجهزة التعقيم الأوتوماتيكية المتطورة «الأوتوكلاف»، إلى جانب تزويد القسم بأجهزة تعقيم متخصصة للأدوات الطبية الحساسة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الفاعلية والسلامة، ويعزز كفاءة دورة التعقيم وفق المعايير المعتمدة دوليًّا.

وتضمّن المشروع محور تأهيل الكوادر البشرية، عبر تنفيذ برامج تدريبية مكثفة ومعتمدة للعاملين بقسم التعقيم، وذلك بالشراكة مع خبراء ومتخصصين في مجال مكافحة العدوى؛ لرفع كفاءة الفرق الفنية في تشغيل الأجهزة الحديثة، وتطبيق بروتوكولات التعقيم العالمية بدقة واحترافية.

يأتي هذا المشروع في إطار الهدف الاستراتيجي للمستشفى الرامي إلى تعزيز مؤشرات السلامة للمرضى والكوادر الطبية على حد سواء، وخفض معدلات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية؛ وصولًا إلى تحقيق متطلبات الاعتمادات الدولية، وترسيخ منظومة صحية آمنة، تضع جودة الخدمة وسلامة الإنسان في مقدمة أولوياتها.

الأوقاف تتحذر من مخاطر مخدر الجوكر

في سياق آخر أصدرت وزارة الأوقاف منشورًا عبر منصتها الإلكترونية تحذر فيه من مخاطر مخدر الجوكر المعروف علميًا باسم الكانابيتويدات الاصطناعية، مؤكدة أنه يشكل تهديدًا بالغًا لحفظ النفس والعقل، وهما من المقاصد الأساسية في الشريعة الإسلامية. 

وأوضحت الوزارة أن هذه المواد الكيميائية المصممة كيميائيًا تتخفى تحت أسماء مضللة لتبدو آمنة، لكنها في حقيقتها مدمرة وتفوق تأثير الحشيش الطبيعي مرات عديدة، وتشكل خطرًا على الفرد والمجتمع معًا.

وأشار المنشور إلى أن مخدر الجوكر يصنع بوضع هذه المواد على نباتات جافة، ويؤثر على الدماغ بقوة غير متوقعة بسبب تركيبته الكيميائية المتغيرة باستمرار، ما يؤدي إلى أعراض حادة تصل أحيانًا إلى الهلاك وهذه المواد غالبًا ما تفلت من اختبارات الكشف عن المخدرات، ما يضاعف من جاذبيتها للشباب المتعاطين، ويجعلها تهديدًا مباشرًا للصحة العامة.

مستشفى الدعاة وزارة الأوقاف تطوير مستشفى الدعاة التطهير المركزي التعقيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

ترشيحاتنا

احمد سعد

بالصور .. أحمد سعد يتألق في التجمع.. وإدوارد ولولا جفان يخطفان الأنظار بـ "عاجبني"

حلمي عبد الباقي

استخدم حقه القانوني.. حلمي عبد الباقي يكشف نتائج التحقيق معه بنقابة الموسيقيين

النجمة القديرة لبني عبد العزيز

لبنى عبد العزيز نافية شائعات تعرضها لوعكة صحية: أنا بخير

بالصور

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء

علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء

خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة
خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة
خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة

رسمياً.. هل رأس السنة 2026 إجازة رسمية؟

إجازة رأس السنة 2026
إجازة رأس السنة 2026
إجازة رأس السنة 2026

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

المزيد