ضمير عامل نظافة يلمع أكثر من الذهب.. أعاد مصوغات بـ500 ألف جنيه لصاحبها بالبحيرة

شهدت مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة ، تكريم عامل نظافة، نظرا لأمانته بعد عثوره على مصوغات ذهبية وتسليمها لصاحبها.

وقام أحمد حمزة رئيس مركز ومدينة حوش عيسي، بتكريم عامل النظافة محمد سعد الدمنهورى، تقديرًا لأمانته بعد أن عثر على مصوغات ذهبية تقدر بمبلغ 500 ألف جنيه، أثناء تأدية عمله وقام على الفور بتسليمها للجهات المختصة التي تمكنت الوصول إلي صاحبها واستلامها.

وأشاد رئيس مدينة حوش عيسى بموقف العامل المشرف الذي يعكس القيم الأخلاقية النبيلة وروح الانتماء والضمير الحي، مؤكدًا أن هذا النموذج يُعد قدوة لجميع العاملين.

كما أعرب عن شكره وتقديره لكل من يؤدي عمله بإخلاص وأمانة حفاظًا على صورة المجتمع الإيجابية.