صحة البحيرة : تقديم خدمات طبية لـ 230 مواطنًا خلال قافلة سكانية شاملة

تواصل الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، جهودها في تنظيم القوافل السكانية والطبية المتكاملة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وفي هذا الإطار، نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير ومؤسسة راعي مصر للتنمية، وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية، قافلة سكانية شاملة بقرية محمد متولى الشعراوي.

حيث شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 230 مواطنا في عدد من التخصصات شملت 67 رمد و 75باطنة و 50 أطفال و38 أسنان، كما ضمت القافلة عيادة للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ولجنة لإعداد تقارير العلاج على نفقة الدولة إلى جانب تقديم خدمات التثقيف الصحي للمواطنين وصرف الأدوية بالمجان.

وتأتي هذه القافلة ضمن سلسلة القوافل السكانية التي تنفذها محافظة البحيرة، بما يعكس حرصها على تقديم الرعاية المتكاملة لأبناء القرى الأكثر احتياجًا، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.