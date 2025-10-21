المكتبة المتنقلة تشارك بفعاليات ثقافية وإبداعية بمعهد قافلة الإعدادي بالبحيرة | صور

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تعزيز ثقافة القراءة وتنمية الوعي المعرفي لدى الأجيال الجديدة ، حيث شاركت المكتبة المتنقلة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة في جولة جديدة ضمن حملة "اقرأ.. فكر.. لمستقبل أفضل"، بمعهد قافلة الإعدادي بقرية قافلة بأبو حمص.

تضمنت الفعاليات عددًا من الأنشطة الثقافية والإبداعية المتنوعة، من بينها ورش تلوين متعددة، وورشة لتأليف وتلخيص القصص، وقراءات مفتوحة من الكتب، ومسابقات ثقافية تفاعلية، إلى جانب ورشة تلوين بألوان المياه على أشكال الجبس المختلفة، وورشة حكي تهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس وتنمية مهارات التواصل لدى الطلاب.

وتسعى هذه الفعاليات إلى غرس حب القراءة والمعرفة في نفوس النشء، وتنمية مهاراتهم الإبداعية، وتعزيز وعيهم الثقافي والتاريخي بأسلوب شيق وتفاعلي.