شهب الجوزاء| ملكة الزخات الشهابية تتساقط على مصر الأحد القادم

تشهد سماء مصر يوم الاحد القادم، لواحدة من أجمل الظواهر الفلكية السنوية، حيث تشهد خلال أيام زخة “شهب الجوزاء” أو “التوأميات” Geminids، وهي تعد من الظواهر الفلكية البديعة والجميلة في المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

120 شهابا في الساعة باللوان متعددة

وقال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، اننا نشهد زخة شهب الجوزاء والتي تعد أقوى وأمتع الزخات الشهابية على مدار العام، يوم الأحد القادم.

شهب الجوزاء ملكة الزخات الشهابية

وتعرف شهب الجوزاء بلقب “ملكة الشهب”، إذ يفضلها عدد كبير من هواة الفلك ومحبي مراقبة السماء نظرًا لغزارة عدد الشهب التي يمكن رصدها خلالها، حيث يصل معدلها إلى نحو 120 شهابًا في الساعة عند ذروة النشاط، إلى جانب تميّزها بتعدد الألوان ولمعانها العالي.

موعد زخة شهب الجوزاء

تهطل شهب التوأميات سنويًا في الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر، بينما تصل ذروتها ليلة 14 ديسمبر، وهي الليلة التي تشهد أعلى معدلات للرصد.

أصل شهب التوأميات

تنتج هذه الزخة الشهابية من الحطام الغباري الذي يخلّفه كويكب فايثون 3200، والذي اكتشف عام 1982، ويعد من الأجسام الفلكية النادرة التي تتسبب في زخة شهابية رغم كونه كويكبًا وليس مذنبًا.

أفضل أماكن وأوقات المشاهدة

يؤكد الدكتور تادرس أن أفضل مشاهدة لشهب الجوزاء تكون من مكان مظلم تمامًا بعيدًا عن أضواء المدن، حيث تبدو الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الجوزاء (التوأم) في السماء، وهو السبب وراء تسميتها، إلا أنها قد تظهر في أي جزء آخر من السماء أيضًا.

ولا تحتاج الزخات الشهابية إلى أي معدات فلكية خاصة مثل التلسكوبات أو المناظير، إذ ترى بالعين المجردة بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب أو الغبار أو الرطوبة العالية.

هل تشكل شهب الجوزاء.. مخاطر على الإنسان

تعد ظاهرة الشهب آمنة تمامًا، حيث تدخل الشهب الغلاف الجوي للأرض وتحترق على ارتفاع يفوق 70 كم من السطح، ولا تشكل أي خطورة على البشر أو الممتلكات.