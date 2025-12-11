قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرارات عاجلة بشأن الطلاب غير المسددين للمصروفات في المدارس الخاصة
الوادي الجديد تدرس التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية بمراكز المحافظة
البيت الأبيض يحسم الجدل : لا قوات أمريكية في غزة مع الاستقرار الدولية
أزارو يسجل الهدف الأول للمغرب في مرمى سوريا بربع نهائي كأس العرب
التعليم تسمح للمدارس الخاصة بفتح أكاديميات تعليمية ورياضية بعد مواعيد العمل
مرافعة نارية للنيابة العامة في قضية طفل المنشار قاتل صديقه .. فيديو
أول تعليق من نجوى فؤاد بعد توجيه الرئيس السيسي برعاية كبار الفنانين | خاص
الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة
الأزهر: التصدق بالأغطية والملابس وإصلاح الأسقف في الشتاء تكافل حثنا عليه الشرع
كوت ديفوار تطالب واشنطن بنشر طائرات تجسس للقضاء على الإرهاب
منتشر في الأسواق .. نوع خضار يحمى من البواسير وأمراض القلب
فقد الوعي تماما | تطور صادم في حالة طارق الأمير الصحية بالعناية المركزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شهب الجوزاء| ملكة الزخات الشهابية تتساقط على مصر الأحد القادم

شهب
شهب
إسلام خالد

تشهد سماء مصر يوم الاحد القادم، لواحدة من أجمل الظواهر الفلكية السنوية، حيث تشهد خلال أيام زخة “شهب الجوزاء” أو “التوأميات” Geminids، وهي تعد من الظواهر الفلكية البديعة والجميلة في المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

120 شهابا في الساعة باللوان متعددة 

وقال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، اننا نشهد زخة شهب الجوزاء والتي تعد أقوى وأمتع الزخات الشهابية على مدار العام، يوم الأحد القادم.

شهب الجوزاء ملكة الزخات الشهابية

وتعرف شهب الجوزاء بلقب “ملكة الشهب”، إذ يفضلها عدد كبير من هواة الفلك ومحبي مراقبة السماء نظرًا لغزارة عدد الشهب التي يمكن رصدها خلالها، حيث يصل معدلها إلى نحو 120 شهابًا في الساعة عند ذروة النشاط، إلى جانب تميّزها بتعدد الألوان ولمعانها العالي.

موعد زخة شهب الجوزاء

تهطل شهب التوأميات سنويًا في الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر، بينما تصل ذروتها ليلة 14 ديسمبر، وهي الليلة التي تشهد أعلى معدلات للرصد.

أصل شهب التوأميات

تنتج هذه الزخة الشهابية من الحطام الغباري الذي يخلّفه كويكب فايثون 3200، والذي اكتشف عام 1982، ويعد من الأجسام الفلكية النادرة التي تتسبب في زخة شهابية رغم كونه كويكبًا وليس مذنبًا.

أفضل أماكن وأوقات المشاهدة

يؤكد الدكتور تادرس أن أفضل مشاهدة لشهب الجوزاء تكون من مكان مظلم تمامًا بعيدًا عن أضواء المدن، حيث تبدو الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الجوزاء (التوأم) في السماء، وهو السبب وراء تسميتها، إلا أنها قد تظهر في أي جزء آخر من السماء أيضًا.

ولا تحتاج الزخات الشهابية إلى أي معدات فلكية خاصة مثل التلسكوبات أو المناظير، إذ ترى بالعين المجردة بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب أو الغبار أو الرطوبة العالية.

هل تشكل شهب الجوزاء..  مخاطر على الإنسان

تعد ظاهرة الشهب آمنة تمامًا، حيث تدخل الشهب الغلاف الجوي للأرض وتحترق على ارتفاع يفوق 70 كم من السطح، ولا تشكل أي خطورة على البشر أو الممتلكات.

شهب شهب الجوزاء شهب التوأميات زخات الشهب رصد الشهب في مصر شهب الجوزاء التوأميات شهب الجوزاء ملكة الزخات الشهابية موعد زخة شهب الجوزاء أصل شهب التوأميات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

صغير _ أرشيفية

انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع

وزير التربية والتعليم

تفاصيل عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

سعر البانيه اليوم

كيلو البانيه بـ 180 جنيهًا.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 11-12-2025

ترشيحاتنا

جهاز

هل أصبح الانتقال من دفتر المدرسة إلى الشاشة الذكية خطوة طبيعية نحو جيل أكثر إنتاجية؟

قابلة للطى

كيف أعادت الهواتف القابلة للطي تشكيل علاقة المستخدم مع الشاشة؟

روتر

إطلاق راوتر جديد بتصميم فني مستوحى من الحمم البركانية

بالصور

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح
تمساح
تمساح

فيديو

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد