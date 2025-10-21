البحيرة: ضبط 30 مخالفة لتعريفة الأجرة والتجزئة غير القانونية لخطوط السير

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الميدانية للتصدى لكافة مخالفات تعريفة الأجرة لسيارات التاكسى والسرفيس والتجزئة غير القانونية لخطوط السير .

شنت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارة المواقف العامة حملة مرورية مكبرة بمدينة دمنهور ، شملت عددًا من الميادين والشوارع الحيوية، من بينها محيط سينما النصر وميدان الساعة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 30 مخالفة ضد سيارات السرفيس والتاكسى،واتحاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم ، وذلك في إطار خطة متكاملة لضبط حركة النقل الداخلي وضمان التزام السائقين بالقواعد المنظمة لخدمة المواطنين.

وشددت الدكتورة جاكلين عازر على استمرار الحملات المرورية بشكل يومي ومفاجئ بكافة مدن ومراكز المحافظة، والتصدي لأي تجاوزات أو ممارسات استغلالية، و تطبيق القانون بكل حزم دون تهاون.

مشيرة إلى أن الدولة لن تسمح بأي شكل من أشكال الاستغلال أو تحميل المواطنين أعباء إضافية، مؤكدة أن توفير وسائل نقل آمنة ومنظمة تليق بأبناء المحافظة يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي.