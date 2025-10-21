في استجابة فورية.. تطهير مجرى مائي بقرية عوانة بإيتاي البارود بالبحيرة

حرصت محافظة البحيرة على سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، والعمل الفوري على رفع المعاناة عنهم ومعالجة المشكلات التي تمس حياتهم اليومية، خاصةً ما يتعلق بالجوانب البيئية والصحية.

وفي استجابة سريعة لما تم رصده من شكاوى المواطنين بشأن وجود قمامة بمجرى مائي بقرية عوانة بايتاي البارود، على الفور تواصل المكتب الإعلامي للمحافظ، وتم التنسيق مع الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة، والوحدة المحلية، وهندسة الري، وتم رفع جميع المخلفات وتطهير المجرى بالكامل.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها على أرض الواقع، لضمان رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحسين البيئة العامة، بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين.