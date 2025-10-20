قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي بختام تعاملات الإثنين 20 أكتوبر 2025
الاحتلال يخرق الهدنة.. قصف مدفعي إسرائيلي على رفح ودير البلح
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً
إخراج الزكاة على البقر والجاموس.. أمين الإفتاء: النصاب يبدأ من 30 رأسا
بوست أيد أنغام محدش اتكلم.. المايسترو هاني فرحات يرد على انتقادات تقبيل يد محمد عبده
ويتكوف يكشف عن تطور مفاجئ بشأن قضية الصحراء بين المغرب والجزائر
الكرملين يكشف سبب اختيار بوادبست لعقد القمة بين بوتين وترامب
وزير الأوقاف ينعى شقيقة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق
موهبة مغربية تخطف الأضواء وتطرق أبواب أتلتيكو مدريد بعد التألق في مونديال الشباب
حماية المستهلك: تشديد الرقابة على الأسواق بعد رفع أسعار الوقود
قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية
حبس رجل أعمال سنتين بتهمة الشروع في قـ.ـتل زوجته ونجله بالتجمع
محافظات

رئيس جامعة دمنهور ومحافظ البحيرة يشهدان حفل استقبال الطلاب الجدد بجامعة دمنهور الأهلية

استقبال الطلاب الجدد بجامعة دمنهور الأهلية
استقبال الطلاب الجدد بجامعة دمنهور الأهلية

استقبل الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور والمكلف بتسيير أعمال رئيس جامعة دمنهور الأهلية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتور ماجد وصفي، نائب رئيس جامعة دمنهور الأهلية للشؤون الأكاديمية، طلاب جامعة دمنهور الأهلية، وذلك في إطار حرص جامعة دمنهور الأهلية على دعم طلابها الجدد ودمجهم في الحياة الجامعية منذ اليوم الأول.

جاء ذلك بحضور السادة نواب رئيس جامعة دمنهور، والسادة مديرو البرامج المختلفة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين.

من جانبه أعرب الدكتور إلهامي ترابيس عن بالغ سعادته باستقبال طلاب أولى دفعات جامعة دمنهور الأهلية، مشيدًا بإقبال الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية؛ مما يعكس ثقة الطلاب وأولياء الأمور بها، متمنيا لأبنائه الطلاب عاما جامعيا موفقا، مؤكدا حرص إدارة جامعة دمنهور الأهلية على توفير بيئة تعليمية متميزة تتسم بالحداثة والجودة، وتضع الطالب في مقدمة أولوياتها، لافتا إلى أن الجامعة تبذل قصارى جهدها لتوفير أقصى سبل الراحة والدعم للطلاب، سواء على مستوى العملية التعليمية أو من خلال الخدمات الطلابية المتنوعة.

وقد ثمن الدكتور إلهامي ترابيس، دعم القيادة السياسية، و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الكبير لإنشاء الجامعات الأهلية؛ باعتبارها أحد المسارات التعليمية الحيوية التي تسهم في استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب، والتقليل من اغتراب أبنائنا الطلاب للدراسة في الخارج وتوفير تجربة تعليمية متميزة،  مؤكدا أن العلاقة بين جامعة دمنهور الحكومية، و جامعة دمنهور الأهلية هي علاقة قائمة على التعاون والتكامل، موجها بضرورة تقديم تجربة تعليمية متطورة ومتميزة للطلاب تواكب أحدث النظم التعليمية الدولية، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى إلى تأهيل الطلاب وتزويدهم بالمعارف و الجدارات المختلفة ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.

كما تقدم رئيس جامعة دمنهور بخالص الشكر والتقدير للدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على دورها الملموس وتعاونها المثمر لخدمة أبناء الوطن للارتقاء بالعملية الجامعية في شتى المجالات، وواصل شكره للقيادات التنفيذية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال بمحافظة البحيرة على تعاونهم المثمر.

محافظ البحيرة : جامعة دمنهور الأهلية صرحا تعليميا جديدا على أرض محافظة البحيرة يضاف لمنظومة التعليم العالي بالمحافظة

هذا وقد أعربت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة عن بالغ سعادتها و فخرها للمشاركة في استقبال طلاب جامعة دمنهور الأهلية، هذا الصرح التعليمي الجديد على أرض محافظة البحيرة الذي يضاف لمنظومة التعليم العالي بالمحافظة، مشيرة إلى أن خطة الدولة في التوسع في إنشاء الجامعات تساهم في تقليل اغتراب الطلاب، مؤكدة حرص محافظة البحيرة على دعم جهود النهوض بمنظومة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية تدعم الابتكار وتشجع على التميز الأكاديمي، لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

وأوضح الدكتور ماجد وصفي، نائب رئيس جامعة دمنهور الأهلية للشؤون الأكاديمية، أن إدارة الجامعة تعمل منذ يومها الأول على متابعة سير العملية التعليمية بشكل مستمر، وتطوير البرامج الأكاديمية بما يتماشى مع المعايير العالمية، مع تعزيز فرص البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، مؤكدا التزام الجامعة الدائم بالتميز الأكاديمي والبحثي، وحرصها على أن تكون نموذجاً يحتذى به بين الجامعات المصرية.

فيما أكد السادة مديرو البرامج بالكليات المختلفة أن جامعة دمنهور الأهلية تضع نصب أعينها مصلحة الطلاب، وتعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، فضلاً عن تقديم الدعم الأكاديمي والإرشادي اللازم لهم طوال فترة دراستهم، بما يضمن لهم تجربة تعليمية متكاملة تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر أن برامج جامعة دمنهور الأهلية تشمل برنامج التمريض، برنامج الطب البيطري، برنامج الذكاء الاصطناعي و الروبوتات، برنامج الأمن السيبراني، برنامج علوم الحوسبة وصناعة البرمجيات، برنامج نظم معلومات الأعمال، برنامج المحاسبة والتمويل.

