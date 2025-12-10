الغربية.. انطلاق مبادرة صناع الدفا لحماية الأسر الأولى بالرعاية من برد الشتاء

شهد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية صباح اليوم إطلاق مبادرة “صنّاع الدفا” التي تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتوزيع 3000 بطانية شتوية على الأسر الأكثر احتياجًا بقرى مراكز المحافظة، وذلك برعاية وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق الكامل مع الجهاز التنفيذي للمحافظة وبمشاركة واسعة من الجمعيات الأهلية القاعدية.

جاء ذلك بحضور حسناء إبراهيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار توجيهات الدولة بالعمل على صون كرامة المواطن ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الفعاليات، تفقد محافظ الغربية اصطفاف السيارات المجهزة بالدفعة الأولى من بطاطين الشتاء في منطقة العربات المتنقلة، مؤكدًا أن المبادرة تمثل نموذجًا راقيًا للتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والجهاز التنفيذي، لما لها من دور مباشر في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة مع دخول موجات الطقس البارد. وأكد المحافظ أن المحافظة تعمل بشكل مستمر على توفير كل أشكال الدعم الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية، من خلال مبادرات نوعية تستهدف الوصول للمواطن في موقعه وتلبية احتياجاته بشكل عملي وفعّال.

وأشاد اللواء أشرف الجندي بالدور المتنامي الذي تقوم به مؤسسة صناع الخير في تنفيذ المبادرات الإنسانية والتنموية على أرض الواقع، لاسيما في توفير الأغطية واحتياجات الشتاء لغير القادرين بقرى المحافظة، لافتًا إلى أن مبادرة “صنّاع الدفا” تؤكد التزام التحالف الوطني بدعم الشرائح الأكثر احتياجًا وتقديم حلول مباشرة تساعد المواطنين على مواجهة الظروف المعيشية الموسمية. كما أعرب عن خالص شكره وتقديره للقائمين على المؤسسة، مثمنًا جهودهم في الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية وتقديم الدعم المناسب لها في توقيتات تمس احتياجاتها الحقيقية.

دعم الأسر والعائلات

وأكد محافظ الغربية ضرورة تضافر جهود المجتمع المدني والقطاع الحكومي لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية، مشيرًا إلى أن المبادرة تمثل دعامة مهمة لخطة المحافظة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، التي تضع الإنسان في قلب أولوياتها.

وتستهدف مبادرة “صنّاع الدفا” توزيع بطاطين الشتاء على الأسر الأولى بالرعاية في عدد كبير من قرى مراكز المحافظة، من خلال قوافل ميدانية تضمن الوصول الفعلي لكل أسرة تستحق الدعم، بما يعزز جهود الدولة في حماية الفئات الأكثر احتياجًا خلال فصل الشتاء.