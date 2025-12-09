جيش الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية

قالت ولاء السلامين مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت من عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، حيث بدأ التصعيد باقتحام مفاجئ لمخيم الأمعري في مدينة البيرة بعد تسلل قوة خاصة إلى داخله، قبل أن تلتحق بها تعزيزات كبيرة من الآليات العسكرية.

وأوضحت خلال رسالة على الهواء، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل داخل المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة أصيب خلالها فلسطينيان بالرصاص الحي، أحدهما طفل، كما اعتقلت القوات أحد الشبان وصادرت مركبته قبل أن تنسحب تاركة مداخل ومخارج المخيم تحت حصار مشدد، وسط إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع.

وأضافت السلامين أن الاقتحامات امتدت إلى مناطق أخرى في شمال الضفة، شملت محيط مخيم الفارعة ومدينة طوباس، حيث نفّذت قوات الاحتلال عمليات تجريف بالقرب من مدرسة الأيتام، فيما شهدت المنطقة حالة من الكرّ والفرّ بين الأهالي والقوات الإسرائيلية.

وتابعت أن تلك الاعتداءات طالت أيضاً الحرم الجامعي لجامعة بيرزيت، حيث عبثت القوات بمحتويات الأطر الطلابية واعتقلت عدداً من الفلسطينيين، قبل أن تعود لاقتحام حرم جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة.