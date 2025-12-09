تفاصيل تجسس الاحتلال على أمريكيين في مركز التنسيق المدني

تراقب إسرائيل وتتجسس على مركز التنسيق الأمريكي المدني-العسكري في كريات جات جنوب الأراضي المحتلة.



قالت مصادر إن عمليات المراقبة الإسرائيلية تستهدف الولايات المتحدة وحلفائها في قاعدة مشتركة تخطط لتقديم المساعدات والأمن لغزة.



الفريق أول باتريك فرانك يستدعي نظيره الإسرائيلي



ودفع حجم جمع المعلومات الاستخباراتية في مركز التنسيق المدني العسكري قائد القاعدة الأمربكية، الفريق أول باتريك فرانك، إلى استدعاء نظيره الإسرائيلي لعقد اجتماع معه وإبلاغه بأن "التسجيل يجب أن يتوقف ".

أعرب موظفون وزوار من دول أخرى عن مخاوفهم بشأن تسجيل إسرائيل لما داخل مركز المراقبة.

وطُلب من بعضهم تجنب مشاركة معلومات حساسة خشية جمعها واستغلالها.

تسجيل إسرائيل لما داخل مركز المراقبة

رفض الجيش الأمريكي التعليق عند سؤاله عن أنشطة المراقبة الإسرائيلية.

كما رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على طلب فرانك بوقف التسجيل، مشيرًا إلى أن المحادثات داخل مركز التنسيق العسكري غير سرية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "يقوم الجيش الإسرائيلي بتوثيق وتلخيص الاجتماعات التي يحضرها من خلال البروتوكولات، كما تفعل أي منظمة مهنية من هذا النوع بطريقة شفافة ومتفق عليها".

أضاف “إن الادعاء بأن جيش إسرائيل يجمع معلومات استخباراتية عن شركائه في اجتماعات يشارك فيها بشكل نشط هو ادعاء سخيف”.



كريات جات

يقع المركز في مبنى متعدد الطوابق في المنطقة الصناعية بـ "كريات جات"، على بعد نحو 20 كيلومترًا من حدود غزة.

وكان يُستخدم سابقًا من قبل مؤسسة غزة الإنسانية، التي تحولت مواقع توزيع الغذاء التابعة لها قبل أشهر إلى مصائد موت لمئات الفلسطينيين.

فيما خصص طابق لكل من الإسرائيليين والأمريكيين على حدة، فضلًا عن مكاتب لحلفاء آخرين.