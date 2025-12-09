قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حديقة الحيوان تستعيد عافيتها.. ولادات قياسية وخطط تطوير عالمية
تغييرات هجومية .. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الأردن فى كأس العرب
تحذير جوي.. سحب رعدية تغطي محافظات البحر المتوسط
كأس العرب.. 5 قنوات ناقلة لقاء مصر والأردن في هذا الموعد
تفاصيل جلسة استئناف البلوجر أم سجدة على حكم حبسها
اليوم.. منتخب مصر يواجه الأردن فى لقاء الفرصة الأخيرة فى كأس العرب
العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة
الفوز يضمن له الصعود.. منتخب مصر يواجه الأردن بحثاً عن التأهل لربع النهائي
مصابون جراء استهداف خيام النازحين بقنابل متفجرة في البلدة القديمة بغزة
روسيا تسيطر على مدينة بوكروفسك .. واسقاط 121 مسيرة أوكرانية
استصلاح الأراضي يزيل 80 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال أسبوع
فرحة تحولت لجنازة.. تجديد حبس قاتل عروسته في سوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تجدد القتال بين تايلاند وكمبوديا وارتفاع حصيلة القتلى

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

أعلن الجيش التايلاندي، اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين إضافيين في الاشتباكات الدائرة على الحدود مع كمبوديا، ما يرفع حصيلة القتلى في صفوفه إلى ثلاثة جنود منذ تجدد المواجهات بين الجانبين يوم الأحد، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وأوضح الجيش في بيان أن جنديًا قتل في الثامن من ديسمبر، بينما لقي جنديان آخران مصرعهما صباح اليوم الثلاثاء، خلال المعارك المتصاعدة في المناطق الحدودية المتنازع عليها بين البلدين الواقعين في جنوب شرق آسيا.

وتأتي هذه التطورات بعد شهرين فقط من اتفاق هدنة هشة توصل إليه الجانبان، قبل أن ينهار الأسبوع الجاري مع اندلاع الاشتباكات مجددًا.

كمبوديا: "اضطررنا للرد"

من جهته، قال رئيس الوزراء الكمبودي السابق، هون سين، إن قوات بلاده ردت على الهجمات التايلاندية بعد “أكثر من 24 ساعة من الصبر” التزامًا بوقف إطلاق النار وللسماح بإجلاء المدنيين.

وأضاف هون سين في منشور على فيسبوك: "قمنا بالرد الليلة الماضية وصباح اليوم الثلاثاء. على قواتنا أن تقاتل في كل النقاط التي هاجمها العدو. الآن نقاتل للدفاع عن أنفسنا مجددًا."

وتشهد المنطقة الحدودية بين البلدين توترات متكررة منذ سنوات بسبب خلافات حول أراضٍ مجاورة لمعبد برياه فيهير المدرج على قائمة التراث العالمي، وقد أدى هذا النزاع سابقًا إلى مواجهات دامية وسقوط قتلى من الطرفين.

تحذيرات من اتساع المواجهات

وتخشى منظمات إقليمية ودولية من توسع نطاق الاشتباكات، خصوصًا مع تزايد تبادل الاتهامات بين بانكوك وكمبوديا بشأن خرق الهدنة، وسط غياب مسار تفاوضي واضح لاحتواء الأزمة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسيه.

ولم تصدر السلطات التايلاندية أو الكمبودية بيانات إضافية حول الخسائر البشرية أو حجم الأضرار، بينما تستمر عمليات إجلاء السكان من المناطق القريبة من خطوط التماس.

تايلاند كمبوديا الجيش التايلاندي اشتباكات رئيس الوزراء الكمبودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

الأمطار

ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة

اتحاد الكرة

مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية

جثة سيدة - أرشيفية

شك في سلوكها.. تاجر يهشم رأس والدته بالشيخ زايد| ما القصة؟

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

ترشيحاتنا

سرطان الرئة

أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بسرطان الرئة

كرات اللحمة

طريقة عمل كرات اللحمة السويدية زي المطاعم الفخمة

نزلات البرد

طرق الوقاية من نزلات البرد

بالصور

مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم

مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم
مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم
مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد