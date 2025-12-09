تجدد القتال بين تايلاند وكمبوديا وارتفاع حصيلة القتلى

أعلن الجيش التايلاندي، اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين إضافيين في الاشتباكات الدائرة على الحدود مع كمبوديا، ما يرفع حصيلة القتلى في صفوفه إلى ثلاثة جنود منذ تجدد المواجهات بين الجانبين يوم الأحد، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وأوضح الجيش في بيان أن جنديًا قتل في الثامن من ديسمبر، بينما لقي جنديان آخران مصرعهما صباح اليوم الثلاثاء، خلال المعارك المتصاعدة في المناطق الحدودية المتنازع عليها بين البلدين الواقعين في جنوب شرق آسيا.

وتأتي هذه التطورات بعد شهرين فقط من اتفاق هدنة هشة توصل إليه الجانبان، قبل أن ينهار الأسبوع الجاري مع اندلاع الاشتباكات مجددًا.

كمبوديا: "اضطررنا للرد"

من جهته، قال رئيس الوزراء الكمبودي السابق، هون سين، إن قوات بلاده ردت على الهجمات التايلاندية بعد “أكثر من 24 ساعة من الصبر” التزامًا بوقف إطلاق النار وللسماح بإجلاء المدنيين.

وأضاف هون سين في منشور على فيسبوك: "قمنا بالرد الليلة الماضية وصباح اليوم الثلاثاء. على قواتنا أن تقاتل في كل النقاط التي هاجمها العدو. الآن نقاتل للدفاع عن أنفسنا مجددًا."

وتشهد المنطقة الحدودية بين البلدين توترات متكررة منذ سنوات بسبب خلافات حول أراضٍ مجاورة لمعبد برياه فيهير المدرج على قائمة التراث العالمي، وقد أدى هذا النزاع سابقًا إلى مواجهات دامية وسقوط قتلى من الطرفين.

تحذيرات من اتساع المواجهات

وتخشى منظمات إقليمية ودولية من توسع نطاق الاشتباكات، خصوصًا مع تزايد تبادل الاتهامات بين بانكوك وكمبوديا بشأن خرق الهدنة، وسط غياب مسار تفاوضي واضح لاحتواء الأزمة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسيه.

ولم تصدر السلطات التايلاندية أو الكمبودية بيانات إضافية حول الخسائر البشرية أو حجم الأضرار، بينما تستمر عمليات إجلاء السكان من المناطق القريبة من خطوط التماس.