ترامب يهدد المكسيك بزيادة الرسوم 5%.. فما السبب؟

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 5%على المكسيك.

توعد ترامب جارته الجنوبية إذا لم توفر على الفور المزيد من المياه للمساعدة في دعم المزارعين في الولايات المتحدة.



واتهم ترامب المكسيك بانتهاك معاهدة ثنائية لتقاسم المياه، تلزمها بإرسال 1.75 مليون فدان-قدم من المياه إلى الولايات المتحدة من نهر ريو جراندي عبر شبكة من السدود والخزانات كل خمس سنوات.

قال ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن المكسيك مدينة للولايات المتحدة بحجم 800 ألف فدان-قدم من المياه نتيجة انتهاكات المعاهدة على مدى السنوات الخمس الماضية.

كتب ترامب على موقع تروث سوشيال: تطالب الولايات المتحدة المكسيك بالإفراج عن 200 ألف فدان-قدم من المياه قبل 31 ديسمبر، ويجب أن تأتي البقية بعد ذلك بفترة وجيزة.

وأضاف: المكسيك لا تستجيب حتى الآن، وهذا أمر غير عادل للغاية لمزارعينا الأمريكيين الذين يستحقون هذه المياه التي تشتد الحاجة إليها. ولهذا السبب أجزت فرض رسوم جمركية خمسة بالمائة على المكسيك إذا لم تفرج عن هذه المياه على الفور".

أشار إلى أن نقص المياه يضر بالمحاصيل والثروة الحيوانية في تكساس.