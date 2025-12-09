مصابون جراء استهداف خيام النازحين بقنابل متفجرة في البلدة القديمة بغزة

أفادت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء في غزة بوقوع عدد من الإصابات عقب إلقاء قنابل متفجرة على خيام النازحين في البلدة القديمة من مدينة غزة.

ووفق المعلومات الأولية، فإن الانفجارات وقعت في منطقة مكتظة بالمدنيين الذين فروا من القصف الواقع علي أنحاء القطاع، ما أدى إلى حالة من الهلع بين العائلات التي لجأت إلى المكان بحثًا عن الأمان.

وأشارت التقارير إلى أن الطواقم الطبية والإسعافية واجهت صعوبات كبيرة في الوصول إلى موقع الانفجار بسبب الدمار الواسع وتعطل الطرق، فيما جرى نقل الجرحى إلى المرافق الطبية القريبة التي تعاني أصلًا من نقص شديد في الإمدادات والأدوية.

وتتعرض مدينة غزة منذ أسابيع لسلسلة من الهجمات المتصاعدة، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية مع ازدياد أعداد النازحين وغياب الملاجئ الآمنة.