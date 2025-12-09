الخارجية الهندية: نرحِّب بتقرير استراتيجية الأمن القومي الأمريكي لاعتبارنا شريكا أساسيا

رحَّبت وزارة الشئون الخارجية الهندية بالتقرير الخاص باستراتيجية الأمن القومي الأمريكي لعام 2025، مشيرةً إلى أن التقرير يعتبر الهند شريكًا رئيسيًا للولايات المتحدة.



وقال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية رانذير جايسوال- في مؤتمره الصحفي الأسبوعي- إن "التقرير الأمريكي يشير إلى أهمية نيودلهي الاستراتيجية بالنسبة لواشنطن، ويعتبر الهند شريكًا رئيسيًا في المبادرات الاستراتيجية وفي مجال الأمن العالمي وفي الشراكة الاستراتيجية الشاملة الثنائية والعالمية".



وأضاف المتحدث أن "التقرير يؤكد الأهمية التي توليها الولايات المتحدة للهند كشريك رئيسي، ونحن نرتبط بعلاقات متعددة الأوجه مع الولايات المتحدة، ويتمتع البلدان بشراكة استراتيجية عالمية شاملة، وسيواصلان العمل من أجل تعزيز هذه العلاقات".



وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب، سلَّط المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية الضوء على الاجتماع الحادي والعشرين لمجموعة العمل الهندية-الأمريكية المشتركة بشأن مكافحة الإرهاب الذي عُقِد مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يُمثل عنصرًا هامًا في الشراكة الاستراتيجية الهندية-الأمريكية العالمية، فيما جدَّد الجانبان التزامهما بالتعاون متعدد الأطراف ضد الإرهاب، حيث سيتعاونان فيما يتعلق بهذا الشأن في الأمم المتحدة وفي إطار تحالف "كواد" الأمني الرباعي الذي يضم البلدين واليابان وأستراليا وفي أي منتديات أخرى.

