قائد البحرية الروسية: مستوى الجاهزية القتالية للقوات النووية الاستراتيجية 100%
كامل الوزير: خطوات قوية لتوطين صناعة مكونات السيارات في مصر
لسوء الأحوال الجوية .. انقطاع الكهرباء بالسلوم
طائرات عسكرية صينية وروسية تخترق منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
كامل الوزير: توطين صناعة السيارات يمثل محورا بخطة النهوض بالصناعة المصرية
تفاصيل تجسس الاحتلال على أمريكيين في مركز التنسيق المدني
رياح قوية وأمطار رعدية تضرب مطروح
رئيس الضرائب: مَنح مزايا وحوافز للممولين الملتزمين
ثلاث وزارات يناقشون آليات تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة
الرئيس الأمريكي يعطي الضوء الأخضر لتصدير رقائق ذكاء اصطناعي متطورة إلى الصين
قريبًا بعد إعلان التصنيفات.. كيف ومتى يسدد المستأجرون فروق الإيجار النهائي؟.. اعرف التفاصيل
لسوء الأحوال الجوية.. توقف الصيد والملاحة في كفر الشيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الخارجية الهندية: نرحِّب بتقرير استراتيجية الأمن القومي الأمريكي لاعتبارنا شريكا أساسيا

الهند
الهند
أ ش أ

رحَّبت وزارة الشئون الخارجية الهندية بالتقرير الخاص باستراتيجية الأمن القومي الأمريكي لعام 2025، مشيرةً إلى أن التقرير يعتبر الهند شريكًا رئيسيًا للولايات المتحدة.


وقال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية رانذير جايسوال- في مؤتمره الصحفي الأسبوعي- إن "التقرير الأمريكي يشير إلى أهمية نيودلهي الاستراتيجية بالنسبة لواشنطن، ويعتبر الهند شريكًا رئيسيًا في المبادرات الاستراتيجية وفي مجال الأمن العالمي وفي الشراكة الاستراتيجية الشاملة الثنائية والعالمية".


وأضاف المتحدث أن "التقرير يؤكد الأهمية التي توليها الولايات المتحدة للهند كشريك رئيسي، ونحن نرتبط بعلاقات متعددة الأوجه مع الولايات المتحدة، ويتمتع البلدان بشراكة استراتيجية عالمية شاملة، وسيواصلان العمل من أجل تعزيز هذه العلاقات".


وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب، سلَّط المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية الضوء على الاجتماع الحادي والعشرين لمجموعة العمل الهندية-الأمريكية المشتركة بشأن مكافحة الإرهاب الذي عُقِد مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يُمثل عنصرًا هامًا في الشراكة الاستراتيجية الهندية-الأمريكية العالمية، فيما جدَّد الجانبان التزامهما بالتعاون متعدد الأطراف ضد الإرهاب، حيث سيتعاونان فيما يتعلق بهذا الشأن في الأمم المتحدة وفي إطار تحالف "كواد" الأمني الرباعي الذي يضم البلدين واليابان وأستراليا وفي أي منتديات أخرى.
 

