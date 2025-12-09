زلزال 5.5 ريختر يضرب قبالة الساحل الغربي لسومطرة .. وتسونامي في اليابان

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر الساحل الغربي لمنطقة شمال سومطرة في إندونيسيا، يوم الثلاثاء، وفقًا لما ذكره المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ).

كما قالت السلطات اليابانية اليوم الثلاثاء إن زلزالا كبيرا ضرب شمال البلاد وأسفر عن إصابة 30 شخصا على الأقل وإلحاق أضرار بالطرق وانقطاع الكهرباء عن آلاف الأشخاص في درجات حرارة متجمدة.

قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالا بقوة 7.5 درجة وقع في الساعة 11:15 مساء يوم الاثنين (1415 بتوقيت جرينتش) - تم تخفيض قوته من 7.6 درجة في البداية - زاد من فرص وقوع هزات مماثلة أو أكبر في الأيام المقبلة.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إن 30 شخصا أصيبوا في الزلزال الذي وقع قبالة سواحل منطقة آموري، والذي تسبب في حدوث أمواج تسونامي وصل ارتفاعها إلى 70 سنتيمترا (28 بوصة).

وذكرت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث أن من بين المصابين شخصا أصيب بجروح خطيرة في جزيرة هوكايدو الشمالية الرئيسية.

وأظهرت اللقطات عدة شقوق في الطرق.

في البداية، وردت تقارير عن عدة حرائق. وصرح المتحدث باسم الحكومة مينورو كيهارا يوم الثلاثاء بأن حريقًا واحدًا مؤكدًا اندلع في أحد المنازل.

وفي هوكايدو، قال مراسل وكالة فرانس برس إن الأرض اهتزت بعنف لمدة 30 ثانية تقريبا في الوقت الذي دوى فيه إنذار الهواتف الذكية لتنبيه السكان.

وقال دايكي شيموهاتا (33 عاما)، وهو موظف حكومي في هاشيكامي بمنطقة أوموري في جزيرة هونشو، لوكالة فرانس برس إنه وعائلته هرعوا خارج منزلهم.

قال شيموهاتا عبر الهاتف: "كانت الهزة شيئًا لم نشهده من قبل. استمرت حوالي عشرين ثانية".