قائد البحرية الروسية: مستوى الجاهزية القتالية للقوات النووية الاستراتيجية 100%
كامل الوزير: خطوات قوية لتوطين صناعة مكونات السيارات في مصر
لسوء الأحوال الجوية .. انقطاع الكهرباء بالسلوم
طائرات عسكرية صينية وروسية تخترق منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
كامل الوزير: توطين صناعة السيارات يمثل محورا بخطة النهوض بالصناعة المصرية
تفاصيل تجسس الاحتلال على أمريكيين في مركز التنسيق المدني
رياح قوية وأمطار رعدية تضرب مطروح
رئيس الضرائب: مَنح مزايا وحوافز للممولين الملتزمين
ثلاث وزارات يناقشون آليات تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة
الرئيس الأمريكي يعطي الضوء الأخضر لتصدير رقائق ذكاء اصطناعي متطورة إلى الصين
قريبًا بعد إعلان التصنيفات.. كيف ومتى يسدد المستأجرون فروق الإيجار النهائي؟.. اعرف التفاصيل
لسوء الأحوال الجوية.. توقف الصيد والملاحة في كفر الشيخ
أخبار العالم

زلزال 5.5 ريختر يضرب قبالة الساحل الغربي لسومطرة .. وتسونامي في اليابان

زلزال اليابان
زلزال اليابان
محمد على

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر الساحل الغربي لمنطقة شمال سومطرة في إندونيسيا، يوم الثلاثاء، وفقًا لما ذكره المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ).

كما قالت السلطات اليابانية اليوم الثلاثاء إن زلزالا كبيرا ضرب شمال البلاد وأسفر عن إصابة 30 شخصا على الأقل وإلحاق أضرار بالطرق وانقطاع الكهرباء عن آلاف الأشخاص في درجات حرارة متجمدة.

قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالا بقوة 7.5 درجة وقع في الساعة 11:15 مساء يوم الاثنين (1415 بتوقيت جرينتش) - تم تخفيض قوته من 7.6 درجة في البداية - زاد من فرص وقوع هزات مماثلة أو أكبر في الأيام المقبلة.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إن 30 شخصا أصيبوا في الزلزال الذي وقع قبالة سواحل منطقة آموري، والذي تسبب في حدوث أمواج تسونامي وصل ارتفاعها إلى 70 سنتيمترا (28 بوصة).

وذكرت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث أن من بين المصابين شخصا أصيب بجروح خطيرة في جزيرة هوكايدو الشمالية الرئيسية.

وأظهرت اللقطات عدة شقوق في الطرق.

في البداية، وردت تقارير عن عدة حرائق. وصرح المتحدث باسم الحكومة مينورو كيهارا يوم الثلاثاء بأن حريقًا واحدًا مؤكدًا اندلع في أحد المنازل.

وفي هوكايدو، قال مراسل وكالة فرانس برس إن الأرض اهتزت بعنف لمدة 30 ثانية تقريبا في الوقت الذي دوى فيه إنذار الهواتف الذكية لتنبيه السكان.

وقال دايكي شيموهاتا (33 عاما)، وهو موظف حكومي في هاشيكامي بمنطقة أوموري في جزيرة هونشو، لوكالة فرانس برس إنه وعائلته هرعوا خارج منزلهم.

قال شيموهاتا عبر الهاتف: "كانت الهزة شيئًا لم نشهده من قبل. استمرت حوالي عشرين ثانية".

إندونيسيا زلزال ريختر سومطرة المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض اليابانية وكالة الأرصاد الجوية اليابانية

