الأوقاف تكلف مديرين جديدين لمديريتي الغربية والقليوبية

أصدر الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، عددًا من القرارات الإدارية، تضمنت تكليف كل من: الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، بتسيير أعمال وظيفة مدير الإدارة العامة للدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف الغربية، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن رضوان عبد الرحمن، بتسيير أعمال وظيفة مدير الإدارة العامة للدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف القليوبية.

يأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الأوقاف على تطوير منظومة العمل الإداري والدعوي، ودعم المديريات الإقليمية بقيادات تمتاز بالكفاءة والخبرة، بما يعزز قدرة الوزارة على تنفيذ استراتيجيتها في نشر الفكر الديني الرشيد، وترسيخ القيم الأخلاقية، وتعظيم دور الدعوة في خدمة المجتمع وبناء الوعي.



ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وفي سياق آخر تُختتم غداً الأربعاء فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تنظمها وزارة الأوقاف ، وذلك في حفل كبير يقام بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

تتوزع جوائز المسابقة على ثمانية فروع رئيسية، يبلغ إجمالي قيمتها ثلاثة عشر مليون جنيه مصري، مما يجعل هذه الدورة الأكثر قيمة من حيث الجوائز المالية في تاريخ المسابقة.

وتشمل الفروع:

- فرع الحفظ والتجويد والتفسير لغير الأئمة (جوائز تصل إلى مليون جنيه)

- فرع حفظ القرآن للناطقين بغير العربية (5 جوائز تبدأ من 600 ألف جنيه)

- فرع خاص بالأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس (جائزتان قيمتهما مليون جنيه)

- فرع الناشئة لحفظ القرآن مع تفسير جزئي (5 جوائز)

- فرع الصوت الحسن للقراءة المجودة (جائزتان)

- فرع خاص بذوي الهمم (5 جوائز)

- فرع الأسرة القرآنية (جائزتان تصل إلى مليون و50 ألف جنيه)

- فرع القراءات القرآنية السبع (جائزتان)

بالإضافة إلى جوائز تشجيعية تبلغ قيمتها 850 ألف جنيه.