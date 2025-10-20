محافظ البحيرة تقرر تشغيل 2 أتوبيس نقل داخلي بـسعر مخفض

وجهت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر ، مشروع المواقف بتشغيل 2 أتوبيس نقل داخلي بسعر مخفض قدره 3 جنيهات فقط للرحلة الواحدة بخصم 50 % عن سعره الحالي .



وأوضحت محافظ البحيرة - في بيان اليوم /الإثنين/- أنه سيتم تشغيل الأتوبيس الأول من أمام مدخل المحافظة وحتى ميدان الساعة ذهابًا وعودة، والأتوبيس الثاني من موقف دمنهور إلى ميدان الساعة ذهابًا وعودة، موجهة بوضع ملصقات مميزة على هذه الأتوبيسات توضح التعريفة وخطوط السير، لسهولة التعرف عليها من قبل المواطنين .



وأشارت إلى أن ذلك يأتي تخفيفًا عن كاهل المواطنين والطلبة والموظفين، عقب الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية وما تبعها من تعديل في تعريفة الركوب بمختلف وسائل النقل.

وشددت محافظ البحيرة على تكثيف الحملات المرورية على جميع المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وخطوط السير المقررة، وعدم تقسيم الخطوط أو استغلال المواطنين، مع متابعة دورية لسير عمل الأتوبيسات بشكل منتظم ومواعيد محددة لضمان استمرارية الخدمة وانضباطها، وتلقي أي شكاوى من المواطنين لسرعة التعامل معها.

