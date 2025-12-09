نوليا مصطفى تكشف لـ"صدى البلد" أسرار وكواليس شخصيتها في مسلسل أولاد الراعي

كشفت الفنانة نوليا مصطفى في تصريح خاص لـ"صدى البلد" عن ملامح دورها في مسلسل أولاد الراعي، مؤكدة أنها تقدّم واحدة من أهم الشخصيات ضمن أحداث العمل، والتي تحمل العديد من المفاجآت والصراعات الدرامية.

وأوضحت نوليا أنها تجسد شخصية سيدة أعمال و دكتورة في الوقت نفسه، تدخل في شبكة معقدة من العلاقات المتشابكة خلال الأحداث، خاصة أنها تكون شقيقة كل من ماجد المصري، خالد الصاوي، وأحمد عيد داخل المسلسل، وهو ما يفتح الباب أمام الكثير من التوترات والمواجهات.

وأضافت أن الشخصية تمرّ بتحولات كبيرة مع تصاعد الأحداث، مؤكدة أن الدور يُعد مختلفًا ومليئًا بالتفاصيل التي تطلبت منها استعدادًا خاصًا.

وأشارت نوليا مصطفى إلى أن أولاد الراعي يعتمد على عنصر المفاجأة والتصاعد الدرامي في كل حلقة، مما يجعل الجمهور أمام عمل ثري بالأحداث وقادر على جذب المشاهد منذ اللحظة الأولى.

ومن المنتظر عرض المسلسل قريبًا، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، وسط توقعات بأن يكون من أبرز الأعمال الدرامية خلال الموسم.



يضم المسلسل مجموعة من أبرز الفنانين، منهم:

ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، نيرمين الفقي، أمل بشوشة، إيهاب فهمي، فادية عبد الغني، محمد عز، إيناس كامل، سامح السيد، وغادة طلعت. ، نوايا مصطفى ، ايمان يوسف ، مريم اشرف زكي ، و غيرهم كثير من النجوم

قيادة المنتج ريمون مقار

وتجسد نوليا مصطفى أحد الأدوار الرئيسية، ومن المتوقع أن يضيف حضورها طابعًا مميزًا على العمل الذي يجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق، وسط توقعات بتحقيق المسلسل انتشارًا واسعًا .