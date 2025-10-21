السبت.. انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية بالبحيرة ضد الحمى القلاعية

قررت الدكتورة جاكلين عاذر محافظة البحيرة ، لحماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية وتحقيق الأمن الغذائي .

سوف تنطلق السبت الموافق 25 أكتوبر الجارى أولى فعاليات الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام 2025 بالبحيرة، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري، تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لتحصين الماشية بجميع مدن ومراكز المحافظة.

حيث سيتم خلال الحملة تحصين الحيوانات بلقاحي الحمي القلاعية المدمج ولقاح الحمى القلاعية الأحادي ولقاح حمى الوادي المتصدع على أن يتم تحصين الحيوانات المحصنة لأول مرة بجرعة تنشيطية ، وذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر بتوفير كافة أوجه الدعم الأمني واللوجيستي، إلى جانب دعم لجان التحصين بالتنسيق مع الوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية ، مؤكدة أن المحافظة لن تدخر جهدًا لحماية الثروة الحيوانية باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الغذائي.

كما دعت المحافظ جميع المربين وأصحاب الماشية إلى التعاون مع الفرق البيطرية والاستجابة للحملة، مؤكدة أن التحصين يتم وفق إجراءات وقائية صارمة لضمان سلامة الماشية وحمايتها من أي مخاطر صحية.

من جانبه، أشار مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة إلى أنه سيتم توفير اللقاحات بجميع الإدارات البيطرية على مستوى المحافظة، مع تجهيز الفرق البيطرية بجميع الأدوات والمستلزمات اللازمة لضمان تنفيذ الحملة بكفاءة بالقرى والنجوع والمناطق النائية ، كما سيتم تنفيذ أعمال التحصين من بيت لبيت لضمان تغطية شاملة لكافة المناطق، مع الالتزام التام بتطبيق احتياطات الأمان الحيوي منعًا لانتقال العدوى .

هذا و تناشد محافظة البحيرة المواطنين بضرورة التعاون مع اللجان البيطرية والإبلاغ عن أي حالات اشتباه، للمساهمة في نجاح الحملة وتحقيق أهدافها في حماية وتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.