محافظ البحيرة تقرر تشغيل أتوبيسين نقل داخلي بـسعر مخفض 3 جنيهات فقط

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة مشروع المواقف بتشغيل عدد 2 أتوبيس نقل داخلي بسعر مخفض قدره 3 جنيهات فقط للرحلة الواحدة بخصم 50% عن سعره الحالي.

حيث سيتم تشغيل الأتوبيس الأول من أمام مدخل المحافظة وحتى ميدان الساعة ذهابًا وعودة، والأتوبيس الثانى من موقف دمنهور إلى ميدان الساعة ذهابًا وعودة.

ووجهت المحافظ بوضع ملصقات مميزة على هذه الأتوبيسات توضح التعريفة وخطوط السير، لسهولة التعرف عليها من قبل المواطنين .

يأتى ذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين والطلبة والموظفين، عقب الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية وما تبعها من تعديل في تعريفة الركوب بمختلف وسائل النقل.

وشددت المحافظ على تكثيف الحملات المرورية على جميع المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وخطوط السير المقررة، وعدم تقسيم الخطوط أو استغلال المواطنين، مع متابعة دورية لسير عمل الأتوبيسات بشكل منتظم ومواعيد محددة لضمان استمرارية الخدمة وانضباطها، وتلقي أي شكاوى من المواطنين لسرعة التعامل معها.