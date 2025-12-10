قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"الوطنية للانتخابات" تعلن تفعيل الخط الساخن 19826 لتلقي كافة الشكاوى
مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها
4.7 مليون مواطن.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر
وزير الخارجية: نتحرك بقوة لإنهاء الحرب في السودان وحماية مستقبل الدولة
الوزراء: حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور والقوانين المنظمة
الوزراء يوافق على مشروع لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقي
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر
الموافقة لسكك حديد مصر على استثمار 15 قطعة أرض في المحافظات
رسميًا طرح مطار الغردقة .. مصر تفتح باب التقدم أمام التحالفات والقطاع الخاص
مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروعات
الوزراء يدرج عددا من مواقف السيرفيس كمشروعات قومية
حوادث الرياضيين.. بدء التحقيق مع مصطفى يونس في بلاغ مقدم ضده من الخطيب
توك شو

لو بتغمض عينيك.. الإفتاء توضح حكم إغلاق العين في الصلاة للخشوع

منار عبد العظيم

يتساءل كثير من المصلين عن حكم إغلاق العين أثناء الصلاة، خاصة لمن يجد أن تركيزه وخشوعه يزيد عند غلق عينيه أثناء قيام الليل.

وأجابت دار الإفتاء المصرية على هذا التساؤل، موضحة الحالات التي يجوز فيها إغماض العين أثناء الصلاة، وذلك في إطار توجيهات الفقه الإسلامي والسنة النبوية.

اقرأ أيضًا:

 

الإفتاء توضح القاعدة الأساسية:

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في الصلاة هو فتح العين والنظر إلى موضع السجود، مستندًا إلى قول الإمام الكثاني رحمه الله: «لكل عضو من أعضاء البدن عبادة في الصلاة، فالعين عبادتها النظر إلى موضع السجود، واليدين تتحركان، واللسان يذكر الله ويقرأ القرآن، والعقل يركز في الصلاة».

 

إغلاق العين للخشوع جائز بحال الحاجة:

وأشار أمين الفتوى إلى أن إغماض العين يعد خلاف السنة إلا إذا كان لغرض الحاجة كالخشوع، مستشهدًا بفتوى الإمام عز بن عبد السلام رحمه الله: من يغلق عينه لجلب الخشوع في الصلاة فلا كراهة في ذلك.

حالات يجوز فيها إغماض العين مؤقتًا

إذا كان فتح العين أثناء الصلاة يشغل النظر بما يشتت الانتباه، فيجوز للمصلّي إغلاق العين مؤقتًا للتركيز والخشوع.. لكن بدون سبب واضح، إغلاق العين مكروه، فالقاعدة الأساسية تظل: فتح العين والنظر إلى موضع السجود.

إذن، يجوز إغلاق العين في الصلاة مؤقتًا فقط عند الحاجة للخشوع، أما بدون سبب فهو غير مستحب.

ويظل النظر إلى موضع السجود هو السنة الأساسية التي ينبغي الالتزام بها للحفاظ على صحة الصلاة وخشوعها.

