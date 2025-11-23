قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمطار وسيول خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من انقلاب مفاجئ في حالة الطقس
أحزاب القائمة الوطنية يجتمعون قبل ساعات من انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات النواب
أخبار التوك شو| أسعار الذهب اليوم.. موجة حر مفاجئة تضرب البلاد
رغم أزمة بنت الجيران السابقة.. مدين يتعاون مع عمر كمال في أول ألبوم له
تحولات حديثة تسمح بتحويل الزيارة إلى إقامة بالكويت.. الشروط والرسوم
دار الإفتاء المصرية تكرم المفتين السابقين وأُسَر الراحلين في احتفالية تأسيسها
طقس الإثنين.. انخفاض درجات الحرارة غدا وأمطار متفاوتة بهذه المناطق
حادث مروع.. مصرية بالسعودية تكشف لـ صدى البلد تفاصيل وفاة المهندس أحمد عبدالعليم وأسرته
جيش الاحتلال يستهدف رئيس أركان حزب الله في بيروت
زاهي حواس يدعو طلاب الجامعات للتوقيع على وثيقة استرداد حجر رشيد وتمثال نفرتيتي
شاهد.. الداخلية تشارك الأطفال الاحتفال بيومهم العالمي
ديني

دار الإفتاء المصرية تكرم المفتين السابقين وأُسَر الراحلين في احتفالية تأسيسها

إيمان طلعت

كرَّمت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، عددًا من المفتين السابقين وأُسَر المفتين الراحلين، ضمن فعاليات احتفالها بمناسبة مرور 130 عامًا على تأسيسها؛ تقديرًا لدَورهم البارز في خدمة الفتوى والمجتمع.

تصدرَ التكريمَ فضيلةُ الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي تولى منصب مفتي الديار المصرية في وقت سابق، حيث تسلَّم درعَ التكريم نيابةً عنه فضيلة أ.د.محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، كما تمَّ تكريم الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، وفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية الأسبق، بالإضافة إلى فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ ومفتي الديار المصرية السابق.

وشملت الفعاليات أيضًا تكريم أُسَر المفتين الراحلين، حيث تمَّ تكريم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الراحل، مفتي الجمهورية الأسبق، وتسلَّم درع التكريم نجله المستشار عمرو محمد سيد طنطاوي. كما تم تكريم الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة وتسلم درع التكريم أسرته، وفضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق وتسلم درع التكريم الدكتور عمرو الورداني، وفضيلة الشيخ محمد خاطر وتسلمت الدرع أُسرته، وأخيرًا فضيلة الشيخ أحمد هريدي وتسلمت أُسرته درع التكريم.

وتعكس هذه التكريمات حرص دار الإفتاء على الاحتفاء بالإرث العلمي للمفتين السابقين، وإبراز دَورهم المستمر في دعم المجتمع ونشر الفتوى السليمة، بما يعزز قيم الاستقرار والتعايش.

يُذكر أن دار الإفتاء المصريةعقدت الاحتفالية بقاعة الاحتفالات بمقر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بحضور نخبة من كبار الشخصيات الدينية والتنفيذية، وفي مقدمتهم المفتون السابقون وأسر المفتين الراحلين الذين أسهموا في مسيرة الدار على مدار أكثر من قرن من العطاء.

دار الإفتاء الإفتاء دار الإفتاء المصرية تكرم المفتين السابقين وأُسَر المفتين الراحلين دار الإفتاء المصرية تكرم المفتين السابقين

