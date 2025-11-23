قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء كانت ومازالت ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
بعد استخدامه بجريمة المنشار الكهربائي.. تعرف على مخاطر الذكاء الاصطناعي للمراهقين
أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م.. وطريقة الاستعلام عن النتيجة
محضر ضد شقيقها.. شيرين عبد الوهاب تستغيث مجددا من أقرب الناس لها| التفاصيل الكاملة
قولت لك .. زوجة إمام عاشور توجّه رسالة له بعد تألقه أمام شبيه القبائل الجزائري
ديني

دعاء الصباح لقضاء الحاجة.. احرص عليه يوميا قبل الخروج من المنزل

دعاء الصباح لقضاء الحاجة
دعاء الصباح لقضاء الحاجة
عبد الرحمن محمد

دعاء الصباح لقضاء الحاجة .. تتجدد حاجة المسلم كل صباح إلى مناجاة ربه والالتجاء إليه، متذكرًا أن أبواب السماء لا تغلق، وأن الدعاء من أعظم أبواب الرجاء والطمأنينة، فهو عبادة عظيمة يلجأ فيها المؤمن إلى الله في السراء والضراء، يطرق بها باب الكريم دون وسيط، مستحضرًا قوله تعالى بأن الدعاء من فضائل الأعمال والقربات. 

ورد في السنة ما يدل على أثر الدعاء في تفريج الكرب ومن ذلك ما روي عن عثمان بن حنيف في قصة الرجل الضرير الذي طلب من النبي أن يدعو له بالعافية، فأرشده إلى الوضوء والصلاة ثم التوجه إلى الله بهذا الدعاء حتى استجاب الله له.

دعاء الصباح لقضاء الحاجة

اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين، اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر، اللهم صل على محمد وآل محمد.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين.

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي وهي اسم حاجتك.

دعاء بعد الصلاة لقضاء الحوائج
1- اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر ، و الفرج بعد الكرب ، و الرخاء بعد الشدة . اللهم ما بنا من نعمة فمنك ، لا إله إلا أنت ، أستغفرك و أتوب إليك.
2- لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين"
3- سيد الاستغفار: « اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت، إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة - أو: كان من أهل الجنة - وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله».
4- « أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر».
5- «اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك».
6- «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».

الصيام بنية قضاء الحاجة

فلا مانع من الصيام بنية قضاء الحاجة لأن الصيام قربة الى الله سبحانه وتعالى، حيث علمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن الإنسان إذا أراد من الله سبحانه وتعالى شئ أن يجتهد فى دعائه وان يكون الدعاء عقب عبادة".

دعاء قضاء الحاجة لتيسير الأمور

دعاء قضاء الحاجة.. ورد فى ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم، أن جاءه أعمى فقال له: "يا رسول الله ادع الله أن يرد إلى بصرى، فقال له النبى اصبر، فرد عليه الأعمى: ليس لدى أحد يقودنى، فقال له النبى توضأ وصل ركعتين، ثم قل "اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك لربك فتقضى حاجتى، ثم اذكر حاجتك"، قال الراوى: "فما أسرع ما عاد الأعمى ورد الله عليه بصره"، فهذا الدعاء اعتمده الأئمة والعلماء ولم يطعن فيه إلا بعض النابتة الذين أتوا فى هذا العصر ولا عبرة بكلامهم بل العبرة بهذا الحديث الشريف وما اعتمدته الأمة، ونبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرورة أداء صلاة الحاجة إذا كان للعبد حاجة عند الله عز وجل أو عند الناس بصفة عامة، لافتا إلى أن الحاجة هي العوز أو طلب قضاء شيء معين.

دعاء لقضاء الحاجات الصعبة

لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله، وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
نقول في دعاء قضاء الحوائج رب أسألك خير ما في هذا اليوم وأيضا خير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وأيضا شر ما بعده.
يا رب سخر لي رزقي
يا رب اعصمني من الحرام
يا رب يسر لي رزقا حلالا
يا رب عجل لي بالرزق الحلال
يا رب اقطع رجائي عمن سواك
يا رب هب لنا يقينا صادقا
يا رب يا باسط الرزق والعطايا اجعل يدي عليا ولا تجعلها سفلى
اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله
اللهم إني أسألك الخير ما علمت منه وما لم أعلم
اللهم إني أعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله
اللهم إني أعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم
اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلي الله عليه وسلم
اللهم إني أعوذ بك من الشر ما عاذ به عبدك ونبيك محمد صلي الله عليه وسلم
رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
يا رب خذ بيدي من الضلال إلى الرشد، وأيضا نجني من كل ضيق ونكد يا إله الفضل وذلك بحق الله الصمد * لم يلد ولم يولد * لم يكن له كفوا أحد.
يا مفرج فرج عني همي وغمي فرجا عاجلا غير آجل، برحمتك يا أرحم الراحمين.
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ذا العرش المجيد، أيضا يا فعال لما يريد.
اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، وأيضا بنورك الذي ملأ أرجاء عرشك. أن تقضي حاجتي، أيضا يا عظيم يرجى لكل عظيم يا عليم أنت بحالنا عليم اللهم أصلح لنا شأننا. بما أصلحت به شأن عبادك الصالحين.
اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك اللهم أقضي حاجتي ونفس كربتي.

دعاء الصباح قضاء الحوائج أدعية نبوية دعاء قضاء الحاجة دعاء الصباح لقضاء الحاجة

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

مرتضى منصور

هشام نصر يكشف علاقة مرتضى منصور وآخرين بشأن سحب أرض الزمالك

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

أرشيفية

شرطة لندن تعتقل 90 متظاهراً خلال احتجاجات على حظر “فلسطين أكشن”

وزير خارجية أمريكا ماركو روبيو

وزير خارجية أمريكا: نسعى للإبقاء على شراكة مع لبنان لتعزيز الاستقرار في المنطقة

أرشيفية

اليمن.. محكمة حوثية تصدر أحكام إعدام بحق 17 شخصاً بتهمة التجسس

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

