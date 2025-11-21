أدعية يوم الجمعة للرزق وفك الكرب.. رددها بيقين قبل الغروب تغير حالك تماما

أدعية يوم الجمعة للرزق وفك الكرب .. يسعى المسلمون القرب من الله والتوجه إليه بالدعاء في يوم الجمعة على وجه الخصوص، إذ يعد هذا اليوم من أعظم الأيام فضلًا، ففيه خُلق آدم عليه السلام، وفيه ساعة مباركة تُرجى فيها الإجابة دون تحديد زمنها حتى يجتهد المسلم في الدعاء طوال اليوم، وقد وُصف بأنه أفضل يوم أشرقت فيه الشمس.

أدعية الرزق يوم الجمعة

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزعه ممن تشاء بيدك الخير كله، ارزقني رزقًا حلالًا طيبًا مباركًا من عندك يا رب العالمين. اللهم اكتب لي من الرزق ونعيم الدنيا ما تُغنيني به عن سؤال من سواك، وأنت على كل شيء قدير.

اللهم لا تجعل لي حاجة عند أحد من خلقك، وارزقني خير ما أحب وأتمنى يا أكرم الأكرمين. اللهم قُل لحاجتي كن لتكون بقدرتك وكرمك وجودك يا رب، واكتب لي الخير في كل أمر أخطوه، وارزقني من لدنك رزقًا واسعًا.

اللهم سخِّر لي الأرض ومن عليها، اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بيد أحد من عبادك فسخره لي يا رب العالمين.

دعاء تفريج الهموم وتيسير الأمور

ويقبل كثير من الناس على البحث عن صيغ دعاء تشرح الصدر وتزيل الهموم وتيسر الأمور، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء تفريج الكرب قوله لا إله إلا الله رب العرش العظيم ورب السماوات والأرض ورب العرش الكريم، وفيما يلي مجموعة من أدعية الرزق وفك الضيق التي يستحب ترديدها في يوم الجمعة، ومنها:

اللهم في يوم الجمعة امنحنا بشرى تروي القلوب كالغيث، وسعة تغمر النفوس، وفرحة تمحو آثار الحزن، وفرجًا لكل صابر، وشفاءً لكل مريض، ورحمة لكل ميت، وتحقيقًا لكل رجاء، واستجابة لكل دعاء، اللهم اجعل لنا في كل شأن نصيبًا من الخير.

اللهم لا تجعلنا من الخائبين، وامنحنا خير ما تمنحه لعبادك الصالحين، ولا تصرفنا عن فيض كرمك خاسرين، ولا تتركنا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم أسألك من واسع فضلك وعظيم عطائك أن تيسر لي وللمسلمين من كل ضيق مخرجًا ومن كل هم فرجًا ومن كل ذنب سترًا، وأن تقضي ديني، وأن تهون علي ما اشتد من أعباء الدنيا والآخرة.

دعاء يوم الجمعة لفك الكرب

اللهم عليك توكلت فكن لي معينًا، واهدني ووفقني، وامنح قلبي جبرًا لا يعلمه إلا أنت.

اللهم في يوم الجمعة نسألك مغفرة شاملة لذنوبنا، وتوبة مقبولة، وعفوًا ورحمة، واجعلنا ممن دعاك فأجبته وطرق بابك ففتحته له.

اللهم قد وكلت إليك أمري كله، فاجعله خيرًا كما تشاء، واجعلني ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت صوته فاستجبت له.

اللهم إني أستعيذ بك من الضلال أو أن أكون سببًا في إضلال غيري، وارزقني سلوك طريق الحق والهداية، ويسر لي دروب الصواب.

اللهم إنك لا تكلف نفسًا إلا وسعها، فلا تحملني من هموم الحياة ما لا طاقة لي به، واصرف عني مصائب الدنيا وتقلباتها، وابعدني عنها كما أبعدت بين المشرق والمغرب.

اللهم إني أطمع في رحمتك فلا تتركني لنفسي لحظة واحدة، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.

دعاء يوم الجمعة لقضاء الحاجة

وعن دعاء قضاء الحاجة يوم الجمعة، فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد تشهد ودعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم إني أسألك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون بم دعا، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى»، رواه النسائي والإمام أحمد.