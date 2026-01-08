وزير التنمية الإدارية الأسبق: صادرات مصر وصلت إلى 40 مليار دولار

أكد أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، أن وزراء التخطيط والمالية والاستثمار يبلون بلاء جيدا في الحكومة المصرية.

وقال أحمد درويش في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" موارد مصر الدولارية تأتي من التصدير الذي يوفر حوالي 40 مليار دولار بالإضافة إلى تحويلات المصريين من الخارج وتقدر بـ 36 مليار دولار هذا الام ".

وتابع احمد درويش:" من موارد مصر الدولارية الدخل من السياحة والاستثمار الخارجي المباشر وإيرادات قناة السويس ".

وأكمل احمد درويش:" مصر بتصدر بـ40 مليار دولار رغم تعدادها السكاني الكبير "، مضيفا:" الرئيس السيسي يتحدث كثيرا عن أهمية زيادة الصادرات المصرية ".

ولفت احمد درويش:" زيادة الصادرات يعني تواجد نشاط اقتصادي يساعد الاستثمار الأجنبي المباشر ".