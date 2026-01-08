قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سينتهي بالفشل.. برلماني صومالي: إسرائيل تريد النفوذ غير الشرعي في أفريقيا
ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل
ترامب يستعد للإعلان عن تشكيل مجلس السلام بشأن غزة
البيت الأبيض: ترامب يدرس شراء جرينلاند وسط اعتراض دنماركي
لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار
هل الصلاة صحيحة لمن نسي قول سمع الله لمن حمده؟.. اعرف رأي الشرع
ترامب: فنزويلا ستوجه عائدات النفط لشراء منتجات أمريكية
الجزار وفيصل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقتين جديدتين
نعمل وسط ظروف صعبة.. معتمد جمال يعلق على تولي مهمة تدريب الزمالك
الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير
موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم
توك شو

وزير التنمية الإدارية الأسبق: صادرات مصر وصلت إلى 40 مليار دولار

وزير التنمية الإدارية الأسبق
وزير التنمية الإدارية الأسبق
هاني حسين

أكد أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، أن وزراء التخطيط والمالية والاستثمار يبلون بلاء جيدا في الحكومة المصرية.

وقال أحمد درويش في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" موارد مصر الدولارية تأتي من التصدير الذي يوفر حوالي 40 مليار دولار بالإضافة إلى تحويلات المصريين من الخارج وتقدر بـ 36 مليار دولار هذا الام ".

وتابع احمد درويش:" من موارد مصر الدولارية الدخل من السياحة والاستثمار الخارجي المباشر وإيرادات قناة السويس ".

وأكمل احمد درويش:" مصر بتصدر بـ40 مليار دولار رغم تعدادها السكاني الكبير "، مضيفا:" الرئيس السيسي يتحدث كثيرا عن أهمية زيادة الصادرات المصرية ".

ولفت احمد درويش:" زيادة الصادرات يعني تواجد نشاط اقتصادي يساعد الاستثمار الأجنبي المباشر ".

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

أمطار

سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

لقاء سويدان

بيوقف نص الوش.. معلومات مهمة عن مرض لقاء سويدان

لقاء سويدان

بعد إعلان لقاء سويدان إصابتها بشلل الوجه.. اكتشف أعراض العصب السابع

مرضى السرطان

لمرضى السرطان.. إزاي تعتني بنفسك خلال رحلة العلاج

بالصور

بخصر منحوت.. هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏

بالجلد الأسود.. نادية الجندي تخطف الأنظار في إطلالة شبابية

جومانا مراد تثير الجدل في آخر جلسة تصوير خضعت لها

فيديو

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

