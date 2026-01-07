مرفت الكسان: تراجع الدين إلى 84% إنجاز حقيقي يعكس نجاح إدارة الدولة للاقتصاد

قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تراجع نسبة الدين العام إلى 84% بعد أن تجاوزت 96% قبل أقل من عامين؛ يُعد مؤشرًا بالغ الأهمية على نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.

وأضافت الكسان، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الحكومة تعمل وفق خطط احترافية واضحة تستهدف خفض الدين العام وتحقيق الاستدامة المالية، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات جديدة تعزز هذا المسار وتدعم استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشادت عضو لجنة الخطة والموازنة باستمرار الشفافية الحكومية في عرض المؤشرات الاقتصادية أمام الرأي العام، معتبرة أن ذلك يعكس جدية الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التوازن بين الإصلاح المالي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

كما توجهت النائبة بالتهنئة للمصريين المسيحيين في الداخل والخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدة أن هذه المناسبات الوطنية تعكس وحدة النسيج الوطني وترسخ قيم المواطنة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد بدأ المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، بالتهنئة لجميع المواطنين المسيحيين بالداخل والخارج بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة تتخذ خطوات لنزول نسبة الدين لأقل نسبة تشهدها مصر، متابعا: منذ أقل من عامين كانت نسبة الدين تتجاوز الـ 96% وحاليا وصلت 84%.

وتابع: أي إجراء أو تفكير يتم وضعه تحت خطط احترافية وخلال فترة قصيرة سيتم الإعلان عن إجراءات خفض الدين.