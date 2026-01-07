405 ملايين دولار حصيلة صادرات زيوت الطعام.. 42٪ نموا خلال 11 شهرًا

أظهرت بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات زيوت الطعام المصرية سجلت أداءً قوياً خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر ٢٠٢٥، حيث بلغت 405 ملايين دولار، محققة نموًا بنسبة 42٪ مقارنة بعام ٢٠٢٤.

وأشار التقرير الصادر عن المجلس، وحصل " صدى البلد" على نسخة منه، إلى أن هذا النمو جاء مدفوعا بارتفاع الطلب في الأسواق الإقليمية وتوسع الطاقات الإنتاجية المحلية لتلبية احتياجات المستوردين.

وأوضح التقرير أن القطاع استثمر في تطوير خطوط الإنتاج وتحسين جودة التعبئة والتغليف، بما ساهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7-1-2026 خطوات حاسمة من هيئة المجتمعات العمرانية لإنهاء ملفات التقنين العالقة

وأكد المجلس أن استمرار هذا الأداء يعكس قدرة الصناعة المصرية على المنافسة عالميًا، وامتثالها للمعايير الدولية للسلامة والجودة.

وأشار التقرير إلى أن صادرات زيوت الطعام ستظل محورًا رئيسيًا في تعزيز مساهمة الصناعات الغذائية المصرية في الاقتصاد الوطني وتوليد العملة الصعبة.

وأكد على خطط المجلس لتوسيع قاعدة الأسواق المستوردة للزيوت المصرية وزيادة حصة المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.