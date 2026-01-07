عمر هشام: سلسلة مصر 2026 تنقل الجولف المصري إلى مرحلة جديدة وتدعم السياحة والاقتصاد الوطني

صرّح عمر هشام طلعت مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للجولف، بأن إطلاق سلسلة مصر للجولف 2026 يمثل خطوة استراتيجية في مسار تطوير رياضة الجولف داخل مصر، ويعكس رؤية متكاملة تستهدف بناء منظومة احترافية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، بالتعاون مع مؤسسات الدولة وشركاء النجاح من الجولات العالمية.

وأوضح خلال مؤتمر صحفى بنادى مدينتى للجولف بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعدد من المسئولين، أن الاتحاد، منذ توليه المسؤولية قبل ما يقرب من عام، عمل على تنفيذ خارطة طريق وطنية شاملة، ارتكزت على توسيع قاعدة الممارسة، واكتشاف وتطوير المواهب، وبناء الكفاءات الوطنية، واستضافة البطولات الدولية، إلى جانب تحقيق الاستدامة المالية.

وأشار إلى أن هذه الرؤية بدأت تؤتي ثمارها من خلال إعادة هيكلة منظومة الحوكمة والإدارة المالية، ومعالجة التحديات المتراكمة، وتحقيق فائض مالي تم توجيهه لدعم برامج التطوير، ومسارات الناشئين، والمنتخبات الوطنية.

وأضاف أن رياضة الجولف شهدت خلال الفترة الماضية نموًا ملحوظًا في أعداد اللاعبين النشطين، إلى جانب ارتفاع الإقبال على برامج المبتدئين، فضلًا عن تحسن مستوى تمثيل اللاعبين المصريين، لا سيما من فئة الناشئين، في التصنيفات العالمية للهواة، واتساع قاعدة اللاعبين المحترفين وزيادة قدرتهم التنافسية.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن النجاحات التنظيمية التي تحققت بنهاية عام 2025، من خلال استضافة عدد من البطولات الدولية الكبرى وبثها على نطاق عالمي، أسهمت في تعزيز الحضور الدولي للجولف المصري، ومهّدت لإطلاق سلسلة مصر للجولف 2026، التي من المتوقع أن تضم 13 بطولة دولية للمحترفين خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، بإجمالي جوائز يبلغ 750 ألف دولار أمريكي، تحت رعاية جولات MENA Tour وAlps Tour وPro Golf Tour.

وأكد أن البطولات ستقام في عدد من أبرز الوجهات السياحية للجولف في مصر، مع توقع مشاركة لاعبين من أكثر من 35 دولة، وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين المصريين لكسب نقاط التصنيف العالمي الرسمي للجولف داخل مصر، بما يدعم مسيرتهم الاحترافية ويفتح أمامهم آفاق المنافسة الدولية والتأهل للمحافل الكبرى.

واختتم عمر هشام تصريحاته بالتأكيد على أن الجولف يمثل أحد الروافد المهمة لدعم السياحة والاقتصاد الوطني، موضحًا أن سلسلة البطولات المرتقبة من المتوقع أن تسهم في جذب آلاف الزوار من اللاعبين والأطقم الفنية، وزيادة معدلات الإشغال الفندقي، وتعزيز الصورة الذهنية لمصر كوجهة رياضية وسياحية عالمية قادرة على استضافة كبرى الفعاليات الدولية.