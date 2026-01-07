قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باسل عادل: مشاركتنا في البرلمان جاءت جهدًا شخصيًا بلا تنسيق مُسبق | فيديو
أكسيوس: ترامب يعتزم إعلان إنشاء مجلس سلام في غزة الأسبوع المقبل
علا رامي: كرهت الزواج.. وعمري ما هفكر أدَخل راجل حياتي
السوبر الإسباني .. برشلونة يمطر شباك أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة في شوط أول ناري
متحدث مطرانية بورسعيد: الكنيسة بيت مفتوح لكل مصري لتخدم الإنسان والإنسانية | شاهد
كل سنة ومصر طبية.. نهال طايل تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
نواب البرلمان: خفض الدين العام مؤشر على نجاح السياسات الاقتصادية واستقرار الأسعار
هل الإسراء والمعراج إجازة رسمية في مصر؟ الحقيقة الكاملة وموعدها
الأرصاد تصدر إنذارًا بحريًا بشأن سواحل ومدن البحر المتوسط | تفاصيل
أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21 بـ 476 درهما
موتورولا تكشف عن أول هواتف سلسلة Signature فائقة الفخامة
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب منح نتنياهو الضوء الأخضر لشن هجوم في لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر هشام: سلسلة مصر 2026 تنقل الجولف المصري إلى مرحلة جديدة وتدعم السياحة والاقتصاد الوطني

مؤتمر صحفى
مؤتمر صحفى
أحمد عبد القوى

صرّح عمر هشام طلعت مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للجولف، بأن إطلاق سلسلة مصر للجولف 2026 يمثل خطوة استراتيجية في مسار تطوير رياضة الجولف داخل مصر، ويعكس رؤية متكاملة تستهدف بناء منظومة احترافية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، بالتعاون مع مؤسسات الدولة وشركاء النجاح من الجولات العالمية.

وأوضح خلال مؤتمر صحفى بنادى مدينتى للجولف بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعدد من المسئولين، أن الاتحاد، منذ توليه المسؤولية قبل ما يقرب من عام، عمل على تنفيذ خارطة طريق وطنية شاملة، ارتكزت على توسيع قاعدة الممارسة، واكتشاف وتطوير المواهب، وبناء الكفاءات الوطنية، واستضافة البطولات الدولية، إلى جانب تحقيق الاستدامة المالية. 

وأشار إلى أن هذه الرؤية بدأت تؤتي ثمارها من خلال إعادة هيكلة منظومة الحوكمة والإدارة المالية، ومعالجة التحديات المتراكمة، وتحقيق فائض مالي تم توجيهه لدعم برامج التطوير، ومسارات الناشئين، والمنتخبات الوطنية.

وأضاف أن رياضة الجولف شهدت خلال الفترة الماضية نموًا ملحوظًا في أعداد اللاعبين النشطين، إلى جانب ارتفاع الإقبال على برامج المبتدئين، فضلًا عن تحسن مستوى تمثيل اللاعبين المصريين، لا سيما من فئة الناشئين، في التصنيفات العالمية للهواة، واتساع قاعدة اللاعبين المحترفين وزيادة قدرتهم التنافسية.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن النجاحات التنظيمية التي تحققت بنهاية عام 2025، من خلال استضافة عدد من البطولات الدولية الكبرى وبثها على نطاق عالمي، أسهمت في تعزيز الحضور الدولي للجولف المصري، ومهّدت لإطلاق سلسلة مصر للجولف 2026، التي من المتوقع أن تضم 13 بطولة دولية للمحترفين خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، بإجمالي جوائز يبلغ 750 ألف دولار أمريكي، تحت رعاية جولات MENA Tour وAlps Tour وPro Golf Tour.

وأكد أن البطولات ستقام في عدد من أبرز الوجهات السياحية للجولف في مصر، مع توقع مشاركة لاعبين من أكثر من 35 دولة، وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين المصريين لكسب نقاط التصنيف العالمي الرسمي للجولف داخل مصر، بما يدعم مسيرتهم الاحترافية ويفتح أمامهم آفاق المنافسة الدولية والتأهل للمحافل الكبرى.

واختتم عمر هشام تصريحاته بالتأكيد على أن الجولف يمثل أحد الروافد المهمة لدعم السياحة والاقتصاد الوطني، موضحًا أن سلسلة البطولات المرتقبة من المتوقع أن تسهم في جذب آلاف الزوار من اللاعبين والأطقم الفنية، وزيادة معدلات الإشغال الفندقي، وتعزيز الصورة الذهنية لمصر كوجهة رياضية وسياحية عالمية قادرة على استضافة كبرى الفعاليات الدولية.

مؤتمر صحفى جولف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

حسام حسن

ماشية بالبركة.. لاعب الأهلي السابق يهاجم علي محمد علي

ترشيحاتنا

لقاء سويدان

بعد إعلان لقاء سويدان إصابتها بشلل الوجه.. اكتشف أعراض العصب السابع

مرضى السرطان

لمرضى السرطان.. إزاي تعتني بنفسك خلال رحلة العلاج

البامية باللحمة

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان به.. كيف تحمي نفسك من شلل الوجه؟

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد