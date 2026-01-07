برلماني: خفض الدين العام مؤشر قوي على صحة الاقتصاد واستقرار الأسعار

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن انخفاض نسبة الدين العام إلى 84% بعد أن كانت تتجاوز 96% قبل أقل من عامين؛ يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس قوة الاقتصاد المصري ونجاح سياسات الإصلاح المالي.

وأضاف الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تراجع الدين العام سيتيح للحكومة مزيدًا من المرونة في إدارة الإنفاق العام، بما ينعكس على استقرار الأسعار وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدًا أن الإجراءات المقبلة لخفض الدين ستسهم في تعزيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

وتوجه عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالتهنئة للمواطنين المسيحيين في الداخل والخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية والدعم الاقتصادي المتوازن هما الأساس لاستقرار المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، بالتهنئة لجميع المواطنين المسيحيين بالداخل والخارج؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن الدولة تتخذ خطوات لنزول نسبة الدين لأقل نسبة تشهدها مصر، متابعا: منذ أقل من عامين كانت نسبة الدين تتجاوز 96% وحاليا وصلت 84%.

وأشار إلى أن أي إجراء أو تفكير، يتم وضعه تحت خطط احترافية، وخلال فترة قصيرة سيتم الإعلان عن إجراءات خفض الدين.