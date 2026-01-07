قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السوبر الإسباني .. برشلونة يمطر شباك أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة في شوط أول ناري
متحدث مطرانية بورسعيد: الكنيسة بيت مفتوح لكل مصري لتخدم الإنسان والإنسانية | شاهد
كل سنة ومصر طبية.. نهال طايل تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
نواب البرلمان: خفض الدين العام مؤشر على نجاح السياسات الاقتصادية واستقرار الأسعار
هل الإسراء والمعراج إجازة رسمية في مصر؟ الحقيقة الكاملة وموعدها
الأرصاد تصدر إنذارًا بحريًا بشأن سواحل ومدن البحر المتوسط | تفاصيل
أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21 بـ 476 درهما
موتورولا تكشف عن أول هواتف سلسلة Signature فائقة الفخامة
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب منح نتنياهو الضوء الأخضر لشن هجوم في لبنان
الصحة: القبض على خريج حقوق انتحل صفة طبيب ويدير مراكز تخسيس وتجميل
قسد: مقتل 8 مدنيين وإصابة 52 آخرين نتيجة القصف والاشتباكات في حلب
أحمد موسى يعلق على زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح: الشعب بيحبه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: خفض الدين العام مؤشر قوي على صحة الاقتصاد واستقرار الأسعار

الدين العام
الدين العام
حسن رضوان

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن انخفاض نسبة الدين العام إلى 84% بعد أن كانت تتجاوز 96% قبل أقل من عامين؛ يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس قوة الاقتصاد المصري ونجاح سياسات الإصلاح المالي.

وأضاف الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تراجع الدين العام سيتيح للحكومة مزيدًا من المرونة في إدارة الإنفاق العام، بما ينعكس على استقرار الأسعار وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدًا أن الإجراءات المقبلة لخفض الدين ستسهم في تعزيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

وتوجه عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالتهنئة للمواطنين المسيحيين في الداخل والخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية والدعم الاقتصادي المتوازن هما الأساس لاستقرار المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، بالتهنئة لجميع المواطنين المسيحيين بالداخل والخارج؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن الدولة تتخذ خطوات لنزول نسبة الدين لأقل نسبة تشهدها مصر، متابعا: منذ أقل من عامين كانت نسبة الدين تتجاوز 96% وحاليا وصلت 84%.

وأشار إلى أن أي إجراء أو تفكير، يتم وضعه تحت خطط احترافية، وخلال فترة قصيرة سيتم الإعلان عن إجراءات خفض الدين.

خفض الدين العام علي الدسوقي صحة الاقتصاد مجلس الوزراء لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب الدين العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

حسام حسن

ماشية بالبركة.. لاعب الأهلي السابق يهاجم علي محمد علي

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

ترشيحاتنا

وزير الشباب

برعاية حكومية وشراكات عالمية.. المصري للجولف يعلن أكبر أجندة بطولات في تاريخه

وزير الرياضة وعمر هشام طلعت

اتحاد الجولف يطلق عصر الاحتراف.. 13 بطولة دولية تضع مصر على قمة هرم الرياضة العالمية في 2026

مدبولي

مدبولي يتفقد عددا من أعمال تطوير المستشفيات.. غدا

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان به.. كيف تحمي نفسك من شلل الوجه؟

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد