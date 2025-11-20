دعاء قضاء الحاجة بسرعة البرق.. ادعو الله وأنت موقن بالإجابة

دعاء قضاء الحاجة بسرعة البرق يكثر مع دخول وقت الفجر البحث عن دعاء قضاء الحاجة ، حيث يعد موعد النزول الإلهي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فالدعاء فيه لا مجال لرده إذا ما توجهت إلى ملك الملوك وعلام الغيوب بيقين.

وتأكد أن الدعاء عبادة عظيمة مُجابة لمن أخلص النية وتحرى أوقاتها الفاضلة، يقول الله عزوجل: “ادعوني أستجب لكم”، ودعاء قضاء الحاجة مستجاب ففي الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - قال:" ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإمّا أن يدخرها في الآخرة، وإمّا أن يصرف عنه من السّوء مثلها، قالوا: إذا نكثر قال: الله أكثر"، رواه أحمد والحاكم.

دعاء قضاء الحاجة بسرعة البرق

وقت الفجر من أوقات الغفلة، التي يجاب فيها الدعاء وهناك دعاء إذا دعاه الشخص بعد الصلاة تحديدا صلاة الجمعة قضيت له 100 حاجة: «عن الإمام الطبراني عن النبي صل الله عليه وسلم، قال: من قال بعد صلاة الجمعة قل هو الله أحد 100 مرة، ثم صلى على النبي 100 مرة، ثم ردد دعاء اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك، قضيت له 100 حاجة، 70 حاجة من مطالب الآخرة و30 حاجة من حوائج الدنيا خلال جمعتين فقط».

ويقول الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي، أن الشخص إذا فعل الأعمال السابقة، لن تمر عليه جمعتين إلا وأغناه الله من فضله وحقق له ما يتمناه ويرغب به.

وقل: اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك الذي اذا دعيت به أجبت ، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين والى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.



دعاء لقضاء الحاجة في دقائق

ومن الدعاء المستجاب لقضاء الحاجة ما يلي:

1- لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

2- لا إله إلا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين، فإنّه لم يدع بها مسلم ربّه في شيء قطّ إلا استجاب له.

3- اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ وأتوجَّهُ إليكَ بنبيِّكَ محمَّدٍ نبيِّ الرَّحمةِ، إنِّي توجَّهتُ بِكَ إلى ربِّي في حاجَتي هذِهِ لتقضى ليَ، اللَّهمَّ فشفِّعهُ فيَّ.

4- اللهمَّ إني أسالُك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ وحدَك لا شريكَ لك، المنّانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسالكَ الجنة، وأعوذُ بك من النارِ

5- اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا* يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا.

7- اللهمَّ إنِّي أعوذ بك من الضَّلال، أو أن أكون ممَّن يضل خلقك، ارزقني الهداية للصَّواب والرشاد، وسهل لي طريقي.

8- اللهمَّ يا رحمن يا رحيم، وفقني في كلِّ أمري، وأصلح لي حالي. اللهمَّ إنِّي توكلت عليك وسلمت أمري كله إليك، وفوضت أمري كلُّه إليك، وفقني وازقني النجاح في كلِّ أمري. ربِّ أدخلني مدخل صدقٍ، وأخرجني مخرج صدقٍ، وارزقني مقعد صدقٍ عند مليكٍ مقتدر.

9- اللهم سخر لى رزقي، واعصمنى من الحرص والتعب فى طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق.

10- اللهم يسر لى رزقًا حلالًا، وعجل لى به يا نعم المجيب.

11- اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شيء قدير.

12- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " بفضلها يارب لا تكلني إلى أحد ولا تحوجني إلى أحد، وأغنى يارب عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد، منزه فى ملكه ليس له شريك ولا ولد ورزقه ميسر يجرى على طول المدد، يا سيدى خذ بيدى من الضلال إلى الرشد، ونجنى من كل ضيق ونكد يا إله الفضل بحق "اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * َلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد".