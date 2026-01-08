عايشة في كابوس.. نهى ضحية واقعة دار السلام: تحمّلت العنف 12 عامًا

روت نهى، ضحية واقعة دار السلام، تفاصيل مؤلمة عن سنوات طويلة من العنف الأسري الذي تعرّضت له منذ زواجها وهي في سن صغيرة، مؤكدة أنها تحملت الإيذاء الجسدي والنفسي لمدة 12 عامًا حفاظًا على أبنائها.



وقالت خلال حوارها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إنها استمرت في الزواج رغم المعاناة من أجل أن ينشأ أطفالها في بيت يضم أبًا وأمًا.

وأضافت أن بداية المشكلات كانت مع تعاطي زوجها للمخدرات، حيث توقّف عن العمل بشكل منتظم، وبدأت دائرة العنف والإهانة

وأوضحت أنها كانت تعمل وتتحمّل مسؤولية الإنفاق على الأسرة، وتسعى لعلاج زوجها من الإدمان، رغم تحذيرات أسرتها المتكررة.

وأكملت:" عايشة في كابوس وفيلم رعب، انا اللي غلطت واستحملت كل دا عشان أولادي ولكن في النهاية أنا أعاني من تشوه وجهي وفقداني لأولادي"، مضيفة:"زوجي كان بيدبحني قدام الناس".



