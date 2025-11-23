محافظ القاهرة يشهد احتفال دار الإفتاء المصرية بمناسبة مرور 130 عامًا تأسيسها

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الاحتفال الرسمى الذى أقامته دارُ الإفتاءِ المصرية بمناسبة مرور 130 عامًا على تأسيسها فى 23 نوفمبر 1895م بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وم. محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام ،ود. أسامة الأزهرى وزير الاوقاف وم. عادل النجار محافظ الجيزة، ود. نظير محمد عياد مفتي الجمهورية ورئيس الامانة العامة لدور وهيئات الافتاء في العالم ، ود. نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف مفتي الجمهورية الاسبق ، ود. علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف مفتي الجمهورية الاسبق ، ود. شوقي علام رئيس اللجنه الدينية بمجلس الشيوخ مفتي الجمهورية الاسبق ، ود. محمد عبدالدايم الامين العام لمجمع البحوث الاسلامية نائبا عن د. احمد الطيب شيخ الازهر ونخبة من كبار الشخصيات الدينية والتنفيذية .

يأتي هذا الاحتفال ليُجسِّد المكانة التاريخية والعلمية لدار الإفتاء، بصفتها أقدم دار إفتاء منظمة فى العالم الإسلامى، وليُبرز إسهاماتها الممتدة فى خدمة المجتمع، وتطوير الخطاب الدينى، ومواكبة قضايا العصر بما يعكس رسوخها العلمى ودورها المحورى فى الحياة العامة ،كما يُعبِّر الاحتفال عن امتداد رسالة دار الإفتاء ودورها العلمى والدعوى والثقافى، وعن مسيرة راسخة من الريادة والتميز امتدت على مدى قرن وثلاثة عقود .