سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
محافظات

محافظ القاهرة يشهد احتفال دار الإفتاء المصرية بمناسبة مرور 130 عامًا تأسيسها

مريم عزت

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الاحتفال الرسمى الذى أقامته  دارُ الإفتاءِ المصرية بمناسبة مرور 130 عامًا على تأسيسها فى 23 نوفمبر 1895م بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وم. محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام ،ود. أسامة الأزهرى وزير الاوقاف  وم. عادل النجار محافظ الجيزة، ود. نظير محمد عياد مفتي الجمهورية ورئيس الامانة العامة لدور وهيئات الافتاء في العالم  ، ود. نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف مفتي الجمهورية الاسبق ، ود. علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف مفتي الجمهورية الاسبق ، ود. شوقي علام رئيس اللجنه الدينية بمجلس الشيوخ مفتي الجمهورية الاسبق ، ود. محمد عبدالدايم الامين العام لمجمع البحوث الاسلامية  نائبا عن د. احمد الطيب شيخ الازهر ونخبة من كبار الشخصيات الدينية والتنفيذية .

يأتي هذا الاحتفال ليُجسِّد المكانة التاريخية والعلمية لدار الإفتاء، بصفتها أقدم دار إفتاء منظمة فى العالم الإسلامى، وليُبرز إسهاماتها الممتدة فى خدمة المجتمع، وتطوير الخطاب الدينى، ومواكبة قضايا العصر بما يعكس رسوخها العلمى ودورها المحورى فى الحياة العامة ،كما يُعبِّر الاحتفال عن امتداد رسالة دار الإفتاء ودورها العلمى والدعوى والثقافى، وعن مسيرة راسخة من الريادة والتميز امتدت على مدى قرن وثلاثة عقود .

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الدكتور أشرف صبحي

حالة الطقس

حالة الطقس في أسوان اليوم الاثنين 24-11-2025

أحمد هيثم

دموع ودعوات تصاحب فرق الإنقاذ خلال عمليات البحث عن طفل غارق بقنا

محافظ الغربية

قبل انطلاق التصويت بساعات.. محافظ الغربية يتابع من المحلة الاستعدادات النهائية للجان الانتخابية

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

