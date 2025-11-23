تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة بشأن حالة الطقس في مصر خلال الساعات القليلة المقبلة، محذرا من تحول في حالة الطقس.

حالة الطقس في مصر

وأضاف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن الموجة الحارة التي مرت بها البلاد وصلت إلى ذروتها اليوم.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أن هيئة الأرصاد اليوم نهاية الموجة الحارة وغداً يبدأ الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، مستدركا أن الانخفاض المتوقع سيبدأ غداً في الساعات الأولى من الصباح.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر

وأكمل الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أن من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 21 و 27 درجة مئوية خلال فترات النهار، مشيرا إلى أن الموجة الحارة انتهت اليوم، ولكن الشبورة المائية الكثيفة التي تسببت في غرق العديد من الطرق.

ولفت الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، إلى أن هذه الظروف الجوية، خاصة انخفاض درجات الحرارة المصحوب بالشبورة، تكون "مصحوبة بسقوط أمطار" على بعض المحافظات، موضحاً أن هناك "كتل هوائية قادمة من أوروبا" هي السبب وراء هذه التقلبات الجوية.