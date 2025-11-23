مصرع شخص وإصابة 4 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

لقي شاب مصرعه وأصيب 4 آخرون بينهم طفل، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الأحد، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.



وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بمصرع شاب وإصابة آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الخارجة – أسيوط.

وتبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق الخارجة – أسيوط بمنطقة الكيلو 185، وأسفر عن مصرع عمرو ض م، 29 عامًا، وإصابة كل من فارس م م، 37 عامًا، سمية م م، 48 عاما، سيف ف م، 12 عامًا، سامية م م، 39 عاما.



وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثة المتوفى والمصابين لمستشفى أسيوط الجامعي، فيما تحرر محضرا بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.