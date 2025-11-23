لمنع حدوث المخالفات الإدارية والأخلاقية.. التعليم تكشف تفاصيل وقرارات مهمة لحماية الطلاب

أكد شادي زلط، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مستحدثة لمنع الممارسات الخاطئة التي تحدث داخل كل المدارس الخاصة والدولية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تمنع حدوث جميع المخالفات سواء الإدارية أو الأخلاقية.

وقال شادي زلط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن تطبيق تلك الإجراءات سيكون بشكل حاسم، مؤكدا أنه سيكون هناك حملات على المدارس خلال الفترة المقبلة للتأكد من تطبيق الإجراءات التي أعلنتها الوزارة، ولو لم تلتزم المدارس بتلك الإجراءات سيكون هناك إجراءات من الوزارة ضد تلك المدارس.

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك قيادات من مديريات التعليم بالمحافظات تعمل على وجود تلك الحملات على المدارس، مؤكدا أنه سيتم العمل على تنظيم العمل بالمدارس، وحماية الطلاب.