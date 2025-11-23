استشاري طب نفسي: 20% من مرتكبي جرائم التحرش ضد الأطفال في المدارس مدمنين

أكد الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن 20% من مرتكبي جرائم التحرش ضد الأطفال في المدارس يكون تحت تأثير المخدرات، مشيرا إلى أنه يقع أحيانا داخل الإضطراب السلوكي.

وقال جمال فرويز، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن ما تم من واقعة الإعتداء على الأطفال باحدى المدارس، هي جريمة كانت بتنظيم داخل المدرسة، مؤكدا أنه لا بد من تطبيق العقوبات بشكل رادع عليهم.

وتابع استشاري الطب النفسي، أن 80% من حالات التحرش بالأطفال تكون بداية من محيط الأسرة، وللأسف يتم إعطاء الثقة للشخص المتحرش والطفل الذي تعرض للإعتداء الجسدي يكون لديه مخاوف من الشخص الذي يعتدي عليه ولكن بعض الأباء يقعون في أخطاء عدم تصديق أبنائهم.