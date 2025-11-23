ياسمين عز: واقعة الإعتداء الجسدي على الأطفال بالمدارس جعلتني مقهورة

أكدت الإعلامية ياسمين عز، أن الإعتداء الجسدي والجريمة التي حدثت ف إحدى المدارس جعلتني مقهورة، على الرغم من أنه أنا لست أم، ولكن ما تم جعلني أشعر بكل أب وأم.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن إختفاء الطفل خلال فترة ما وقت الدراسة، كان غريبا، معلقا “مفيش حد يعرف ربنا أو حد يكون عنده عيال، يكون شاف الإعتداء على الأطفال، ويعمل إجراء لحماية الأطفال”.

وتابعت مقدمة برنامج “كلام الناس”، أن المدرسة التي حدثت فيها واقعة الإعتداء على الأطفال بدأت في العمل منذ 2019، معلقة "المدير أو مديرة المدرسة لو مش قد حماية الأطفال يمشوا.