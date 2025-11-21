قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت
مفاجأة في أحراز قضية الدارك ويب: فيديوهات لهتـ.. ـك عرض الضحايا بأوامر المتهم
باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة
هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
توك شو

أهلاوي ولا زملكاوي.. عمرو عبد الجليل يكشف عن انتمائه الكروي

عمرو عبدالجليل
عمرو عبدالجليل

استضافت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، الفنان عمرو عبد الجليل؛ ليكشف تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة وبدايته في مجال التمثيل.

وكشف الفنان عمرو عبد الجليل عن أن حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لا يديرها بنفسه، قائلاً: "مش أنا اللي ماسك صفحتي، وفيه حد بيهتم بيها، وأنا طلبت منه ما ينزلش حاجة غير لما أوافق".

ونفى عبد الجليل أي تعلق له بأندية الأهلي أو الزمالك، مؤكدًا أنه لا يتابع كرة القدم ولا يملك وقت لذلك: "أنا مش مهتم بالكورة ومش متابع، ومعنديش وقت".

أما عن مفهوم النجومية، فعبّر الفنان عن رفضه لهذه الفكرة، قائلاً: "أنا شايف نفسي ممثل عادي، ومش مقتنع بالنجومية.. بحب الفن، وبرضه أعيش على قدّي، والحمد لله ربنا وفر لي كل شيء، وكل حاجة قضاء وقدر، ومفيش حد بيحقق حاجة بإيده، أنا إنسان قدري ومبخططش لحاجة".

وعن اختيار الأدوار، أكّد عبد الجليل أنه يتعامل مع الموضوع ببساطة: "اللي ييجيلي من أدوار باختار منه، ومش بتمسك بالحاجات دي. ولو الدور راح لحد غيري مش هزعل".

عمرو عبدالجليل ياسمين عز الفنان عمرو عبد الجليل

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

