أهلاوي ولا زملكاوي.. عمرو عبد الجليل يكشف عن انتمائه الكروي

استضافت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، الفنان عمرو عبد الجليل؛ ليكشف تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة وبدايته في مجال التمثيل.

وكشف الفنان عمرو عبد الجليل عن أن حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لا يديرها بنفسه، قائلاً: "مش أنا اللي ماسك صفحتي، وفيه حد بيهتم بيها، وأنا طلبت منه ما ينزلش حاجة غير لما أوافق".

ونفى عبد الجليل أي تعلق له بأندية الأهلي أو الزمالك، مؤكدًا أنه لا يتابع كرة القدم ولا يملك وقت لذلك: "أنا مش مهتم بالكورة ومش متابع، ومعنديش وقت".

أما عن مفهوم النجومية، فعبّر الفنان عن رفضه لهذه الفكرة، قائلاً: "أنا شايف نفسي ممثل عادي، ومش مقتنع بالنجومية.. بحب الفن، وبرضه أعيش على قدّي، والحمد لله ربنا وفر لي كل شيء، وكل حاجة قضاء وقدر، ومفيش حد بيحقق حاجة بإيده، أنا إنسان قدري ومبخططش لحاجة".

وعن اختيار الأدوار، أكّد عبد الجليل أنه يتعامل مع الموضوع ببساطة: "اللي ييجيلي من أدوار باختار منه، ومش بتمسك بالحاجات دي. ولو الدور راح لحد غيري مش هزعل".