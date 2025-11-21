قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت
مفاجأة في أحراز قضية الدارك ويب: فيديوهات لهتـ.. ـك عرض الضحايا بأوامر المتهم
باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة
هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انخفاض كبير في أسعار الخضروات .. والشعبة تزف بشرى للمواطنين

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

وسط موجة من التقلبات السعرية التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الماضية، بدأت بوادر انفراج واضحة في أسعار الخضروات داخل الأسواق المصرية، وعلى رأسها الطماطم التي عادت لتسجل مستويات منخفضة أراحـت المستهلك. 

وفي ظل هذه التحركات، أكدت شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية أن انخفاض الأسعار مرتبط بشكل مباشر بزيادة المعروض، مع التأكيد على ضرورة ضبط هامش الربح لدى تجار التجزئة.

الجزر يتقلب والطماطم تعود لأسعار “مناسبة”

أكد إبراهيم الحداد، عضو شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الجزر شهدت تقلبات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، حيث تتغير أسعاره بشكل مستمر.

 وأوضح أن سعر الجزر في سوق الجملة اليوم سجل 12 جنيهًا.

وأشار خلال مداخلة هاتفية  إلى أن ارتفاع الأسعار في أسواق التجزئة لا يتعلق بسوق الجملة، بل يرتبط بممارسات بعض تجار التجزئة الذين يضعون هوامش ربح مرتفعة، مؤكدًا ضرورة التزامهم بهامش ربح عادل يراعي ظروف المواطنين ويساهم في استقرار السوق.

الطماطم بـ3 جنيهات… وأصناف فاخرة بـ5 جنيهات

ولفت الحداد إلى أن سعر الطماطم اليوم يتراوح بين 3 و4 جنيهات للكيلو، بينما يصل سعر الأصناف الفاخرة إلى 5 جنيهات فقط، معتبرًا أن هذه الأسعار مناسبة وتعكس حالة من الوفرة في المعروض.
 

وأوضح أن هناك سلعًا أخرى تشهد انخفاضات ملحوظة، وأن تراجع الأسعار مرتبط مباشرة بزيادة المعروض في الأسواق، خاصة في ظل تحسن تدفق الإنتاج من المزارع.

التقلبات الجوية قد تغيّر المشهد

وأشار عضو الشعبة إلى أن أسعار الخضروات والفاكهة قد تتأثر بتغيرات الطقس، حيث تتسبب التقلبات الجوية أحيانًا في إحداث تغيّر في حجم الإنتاج المعروض، ما ينعكس بدوره على الأسعار.

وأكد الحداد ضرورة التزام التجار بالبيع بالسعر العادل، داعيًا الجميع إلى مراعاة ظروف المستهلكين، مع التأكيد على أن السوق هو العامل الأساسي في تحديد أسعار السلع وفقًا للعرض والطلب.

شعبة الخضروات والفاكهة الطماطم أسعار الخضروات أسعار الخضروات اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

ترشيحاتنا

احمد العوضي

أحمد العوضي يدعم رحمة محسن بعد فوزها بجائزه ذا بيست

الدكتور حسب الله الكفراوي

عبدالعزيز الكفراوي يحيي ذكرى ميلاد والده الراحل “وزير الغلابة” بكلمات مؤثرة

آيتن عامر

مفاجأة داخل الكواليس.. فريق عمل "كلهم بيحبوا مودي" يحتفلون بعيد ميلاد آيتن عامر

بالصور

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد