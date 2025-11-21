انخفاض كبير في أسعار الخضروات .. والشعبة تزف بشرى للمواطنين

وسط موجة من التقلبات السعرية التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الماضية، بدأت بوادر انفراج واضحة في أسعار الخضروات داخل الأسواق المصرية، وعلى رأسها الطماطم التي عادت لتسجل مستويات منخفضة أراحـت المستهلك.

وفي ظل هذه التحركات، أكدت شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية أن انخفاض الأسعار مرتبط بشكل مباشر بزيادة المعروض، مع التأكيد على ضرورة ضبط هامش الربح لدى تجار التجزئة.

الجزر يتقلب والطماطم تعود لأسعار “مناسبة”

أكد إبراهيم الحداد، عضو شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الجزر شهدت تقلبات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، حيث تتغير أسعاره بشكل مستمر.

وأوضح أن سعر الجزر في سوق الجملة اليوم سجل 12 جنيهًا.

وأشار خلال مداخلة هاتفية إلى أن ارتفاع الأسعار في أسواق التجزئة لا يتعلق بسوق الجملة، بل يرتبط بممارسات بعض تجار التجزئة الذين يضعون هوامش ربح مرتفعة، مؤكدًا ضرورة التزامهم بهامش ربح عادل يراعي ظروف المواطنين ويساهم في استقرار السوق.

الطماطم بـ3 جنيهات… وأصناف فاخرة بـ5 جنيهات

ولفت الحداد إلى أن سعر الطماطم اليوم يتراوح بين 3 و4 جنيهات للكيلو، بينما يصل سعر الأصناف الفاخرة إلى 5 جنيهات فقط، معتبرًا أن هذه الأسعار مناسبة وتعكس حالة من الوفرة في المعروض.



وأوضح أن هناك سلعًا أخرى تشهد انخفاضات ملحوظة، وأن تراجع الأسعار مرتبط مباشرة بزيادة المعروض في الأسواق، خاصة في ظل تحسن تدفق الإنتاج من المزارع.

التقلبات الجوية قد تغيّر المشهد

وأشار عضو الشعبة إلى أن أسعار الخضروات والفاكهة قد تتأثر بتغيرات الطقس، حيث تتسبب التقلبات الجوية أحيانًا في إحداث تغيّر في حجم الإنتاج المعروض، ما ينعكس بدوره على الأسعار.

وأكد الحداد ضرورة التزام التجار بالبيع بالسعر العادل، داعيًا الجميع إلى مراعاة ظروف المستهلكين، مع التأكيد على أن السوق هو العامل الأساسي في تحديد أسعار السلع وفقًا للعرض والطلب.