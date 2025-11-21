جوزيف عون: الجيش اللبناني جاهز لتسلم النقاط الخمس التي تحلتها إسرائيل

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، أن العلاقات مع سوريا الجديدة تتطور في الاتجاه الصحيح.



الجيش اللبناني في الجنوب

وقال الرئيس اللبناني إن الجيش يقوم بمهامه الوطنية في كل لبنان خاصة في الجنوب، ولا يجب أن تتحول البلاد إلى عملة تفاوض.

وأضاف عون أنه يجب أن تنسحب إسرائيل من كل متر من أرض لبنان، والوصول لترتيبات حدودية نهائية معها، لافتا إلى أن الدولة جاهزة للتفاوض على أي اتفاق يوقف الاعتداءات الإسرائيلية.



قمة ترامب وبن سلمان

وأوضح أن قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حملت مؤشرات مشجعة لانطلاق مسار السلام.

وأكد الرئيس عون جاهزية الجيش اللبناني لتسلم النقاط الخمس التي تحلتها إسرائيل، والسيطرة على جنوب الليطاني بالكامل.

وطالب بضرورة إيجاد آلية دولية تدعم الجيش اللبناني وتمكنه من حصر السلاح بيد الدولة.