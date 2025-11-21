لا دويلات بعد اليوم .. الرئيس اللبناني يضع استعادة هيبة الدولة على رأس الأولويات

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة العزن على تحرير كل شبر من أرض البلاد، مؤكدا أن الاستقلال يبدأ بحضور الدولة لا غيابها، ويجب أن تكون حاضرة في كل مكان.

استقلال لبنان

وأوضح الرئيس اللبناني أن هناك أكثرية جديدة جامعة ترفض أي ولاء إلا للبنان، مضيفا أن هناك أخطأء في إدارة استقلال لبنان أدخلتها في حروب مركبة.

وأكد عون أن الوصاية الخارجية شوهت لبنان، وصراعات المحاور أثرت سلبا عليها، لافتا إلى أن البلاد تمر بمرحلة مصيرية في تاريخها، ولا يمكن الاستمرار بتشوهات الدولة المستمرة منذ عقود.

وقال الرئيس عون إن هناك أطراف بالداخل تعيش حالة إنكار للتطورات في المنطقة، واللبنانيون كفروا بمشروع الدويلات، ولم يعد مقبولا التغول على المال العام أو إرادة اللبنانيين.

حصر السلاح بيد الدولة

ولفت إلى أن العالم اقترب من أن يتعب من لبنان، ويجب حصر الولاء للبنان وليس فقط حصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أنه لا سقف فوق سقف الدولة.

وأضاف الرئيس اللبناني أن الخيار هو بناء دولة واستعادة هيبتها لا دويلة.