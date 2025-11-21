قائد الجيش : لبنان تشهد اليوم مرحلة مصيرية هي من الأصعب في تاريخه

أكد العماد رودولف هيكل قائد الجيش اللبناني أن لبنان تشهد اليوم مرحلة مصيرية هي من الأصعب في تاريخه وسط الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية.

وقال هيكل في كلمة : المرحلة هذه تأتي في ظل استمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية التي تؤدي إلى وقوع شهداء وجرحى.

وأضاف : هذه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية تمنع استكمال انتشار الجيش وتتسبب بدمار في الممتلكات والمنشآت.

وزاد هيكل: الجيش اللبناني بذل جهوداً جبارة منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ و جهود الجيش تأتي لتطبيق خطته وتعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني وبسط سلطة الدولة على جميع أراضيها.

وأكمل : جهودنا تأتي لتنفيذ قرار الحكومة والالتزام بالقرار 1701 ومندرجاته كافة بالتنسيق مع اليونيفيل ولجنة الميكانيزم.

وتابع: هذه الجهود تستلزم مواكبة حثيثة من مؤسسات الدولة ضمن إطار جهد وطني شامل وتوفير الإمكانات وجهود الجيش اللبناني تستلزم كذلك تحسين أوضاع العسكريين وتهيئة الظروف الضرورية لاستعادة الاستقرار.

وأردف: بالموازاة يستمر الجيش في محاربة الإرهاب وملاحقة العابثين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق.

وختم هيكل : الجيش يواصل ضبط الحدود الشمالية والشرقية والمياه الإقليمية وحمايتها ومنع التهريب بالتنسيق مع السلطات السورية.