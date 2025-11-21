قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
أخبار العالم

قائد الجيش : لبنان تشهد اليوم مرحلة مصيرية هي من الأصعب في تاريخه

قائد الجيش اللبناني
قائد الجيش اللبناني

أكد العماد رودولف هيكل قائد الجيش اللبناني أن لبنان تشهد اليوم مرحلة مصيرية هي من الأصعب في تاريخه وسط الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية.

وقال هيكل في كلمة :  المرحلة هذه تأتي في ظل استمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية التي تؤدي إلى وقوع شهداء وجرحى.

وأضاف : هذه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية تمنع استكمال انتشار الجيش وتتسبب بدمار في الممتلكات والمنشآت.

وزاد  هيكل: الجيش اللبناني بذل جهوداً جبارة منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ و جهود الجيش تأتي لتطبيق خطته وتعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني وبسط سلطة الدولة على جميع أراضيها.

وأكمل : جهودنا تأتي لتنفيذ قرار الحكومة والالتزام بالقرار 1701 ومندرجاته كافة بالتنسيق مع اليونيفيل ولجنة الميكانيزم.

وتابع: هذه الجهود تستلزم مواكبة حثيثة من مؤسسات الدولة ضمن إطار جهد وطني شامل وتوفير الإمكانات وجهود الجيش اللبناني تستلزم كذلك تحسين أوضاع العسكريين وتهيئة الظروف الضرورية لاستعادة الاستقرار.

وأردف: بالموازاة يستمر الجيش في محاربة الإرهاب وملاحقة العابثين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق.

وختم هيكل : الجيش يواصل ضبط الحدود الشمالية والشرقية والمياه الإقليمية وحمايتها ومنع التهريب بالتنسيق مع السلطات السورية.

لبنان الجيش اللبناني قائد الجيش اللبناني الاحتلال الإسرائيلي القرار 1701

