إلغاء زيارة قائد الجيش اللبناني لواشنطن بسبب إسرائيل

أفادت مصادر لبنانية بأنه تم إلغاء زيارة قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل لواشنطن بسبب بيان عن "انتهاكات إسرائيل" لسيادة لبنان.

وصرح السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بأن وصف رئيس أركان الجيش اللبناني لإسرائيل بالعدو وجهوده الضعيفة والشبه معدومة لنزع سلاح "حزب الله" بمثابة انتكاسة كبيرة للجهود المبذولة لدفع لبنان إلى الأمام

وقال غراهام في تصريحات له إن القوات المسلحة اللبنانية استثمار غير موفق للولايات المتحدة.

وكانت تقارير إعلامية في واشنطن أفادت بأنه تم إلغاء جميع الاجتماعات التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء لقائد الجيش اللبناني خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية.

وتأتي هذه التطورات في ظل حساسية المرحلة التي يمر بها لبنان، وتزامنها مع تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار المناقشات حول المساعدات العسكرية الأمريكية للجيش اللبناني.

إدانة إسرائيل السبب

وكشفت محطة "أم تي في" اللبنانية في تقرير لمراسلها في واشنطن عن أن الإدارة الأمريكية ألغت الزيارة التي كان مقرراً أن يقوم بها قائد الجيش العماد رودولف هيكل اليوم الثلاثاء لواشنطن بسبب البيان الأخير لقيادة الجيش الذي وجه اللوم لإسرائيل وحدها ولم يلم "حزب الله" في عرقلة خطة الجيش.

وأشارت إلى أن السفارة اللبنانية في واشنطن ألغت بدورها استقبالاً كان سيقام لقائد الجيش.

وفي بيان الأحد الماضي، اعتبرت قيادة الجيش أن "العدو الإسرائيلي يصر على انتهاكاته للسيادة اللبنانية، مسبباً زعزعة الاستقرار في لبنان، ومعرقلاً استكمال انتشار الجيش في الجنوب، وآخر هذه الاعتداءات المدانة استهدافه دورية لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل بتاريخ 16 /11 /2025".